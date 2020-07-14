為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》暴增近60％！ 美軍染疫人數7月以來增加近4000人

    美國武漢肺炎疫情再起，連美軍也陷入疫情風暴，7月以來，美軍確診人數已增加近4000人，確診病例數暴增近60%，圖為美國陸軍。（法新社）

    美國武漢肺炎疫情再起，連美軍也陷入疫情風暴，7月以來，美軍確診人數已增加近4000人，確診病例數暴增近60%，圖為美國陸軍。（法新社）

    2020-07-14 15:22:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，連美軍也陷入疫情風暴，7月以來，美軍確診人數已增加近4000多人，確診病例數暴增60%，當前確診數為1萬0554人，而美國國防部統計，自疫情爆發以來，美軍累計共有1萬8016人確診、3人死亡。

    《CNN》報導，美軍確診人數光上週三（8日）以來就增加1700多人，迫使軍方設施恢復嚴苛防疫政策，根據軍方人員表示，當前美軍共有1萬0554人確診，包含駐外美軍在內。自美國國防部開始追蹤確診人數以來，美軍累計確診病例為1萬8016例、3人死亡。

    《CNN》指出，儘管美軍確診病患的住院率相對較低，但是近期美軍確診人數暴增情形卻與當前美國社區感染情況相似，當局人員表示，現役官兵通常都會是社區裡的一部分，相關人員及家屬時常與平民往來，進而增加官兵暴露在感染風險下的機會。

    許多軍事設施都設在美國境內疫情最嚴重的地區，像是德州、佛州以及加州。針對染疫人數攀升，美國軍方已經在疫情嚴重區域的設施內採取限制措施，試圖阻止疫情傳播，1名空軍人員向《CNN》透露，7月1日起，已有5座基地拉高健康保護警示（Health Protection Condition）。

    美軍亦向德州部署數百名醫護人員，進駐當地醫院，加強該州的疫情應對措施，另外，美軍也增派160多名醫護人員至加州當地醫院。除了境內美軍染疫，駐外美軍包含日本及南韓在內，近期也都相繼傳出疫情，目前已採取更嚴格的防疫措施。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》沖繩駐日美軍再確診32人 累計近百人群聚感染
    2020-07-14 00:06

    武漢肺炎》沖繩駐日美軍再確診32人 累計近百人群聚感染
    沖繩美軍基地連爆疫情 軍方拒絕透露確診數字
    2020-07-10 21:59

    沖繩美軍基地連爆疫情 軍方拒絕透露確診數字
    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期

    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期
    武漢肺炎疫情未止 駐科威特美軍爆群聚感染
    2020-06-30 09:40

    武漢肺炎疫情未止 駐科威特美軍爆群聚感染
    軍情動態》美軍2航艦西太平洋聯合操演 提升多艦作戰能力
    2020-06-21 22:49

    軍情動態》美軍2航艦西太平洋聯合操演 提升多艦作戰能力
    信義房屋三高門檻成領導品牌 引來同業「沾光行銷」

    信義房屋三高門檻成領導品牌 引來同業「沾光行銷」
    國際今日熱門
    2020-07-13 18:25

    國安法強行上路 港大法律學院院長：中港雙輸

    2020-07-13 16:48

    分離出中國首株愛滋病病毒 中國科學院院士曾毅病逝

    2020-07-13 17:06

    葉門反政府軍又發動攻擊 沙國攔下4枚飛彈與6架無人機

    2020-07-13 17:32

    民主派初選催出61萬票 何君堯︰9月立法會選舉應延後

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播