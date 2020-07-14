武漢肺炎》暴增近60％！ 美軍染疫人數7月以來增加近4000人

美國武漢肺炎疫情再起，連美軍也陷入疫情風暴，7月以來，美軍確診人數已增加近4000人，確診病例數暴增近60%，圖為美國陸軍。（法新社）

2020-07-14 15:22:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，連美軍也陷入疫情風暴，7月以來，美軍確診人數已增加近4000多人，確診病例數暴增60%，當前確診數為1萬0554人，而美國國防部統計，自疫情爆發以來，美軍累計共有1萬8016人確診、3人死亡。

據《CNN》報導，美軍確診人數光上週三（8日）以來就增加1700多人，迫使軍方設施恢復嚴苛防疫政策，根據軍方人員表示，當前美軍共有1萬0554人確診，包含駐外美軍在內。自美國國防部開始追蹤確診人數以來，美軍累計確診病例為1萬8016例、3人死亡。

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《CNN》指出，儘管美軍確診病患的住院率相對較低，但是近期美軍確診人數暴增情形卻與當前美國社區感染情況相似，當局人員表示，現役官兵通常都會是社區裡的一部分，相關人員及家屬時常與平民往來，進而增加官兵暴露在感染風險下的機會。

許多軍事設施都設在美國境內疫情最嚴重的地區，像是德州、佛州以及加州。針對染疫人數攀升，美國軍方已經在疫情嚴重區域的設施內採取限制措施，試圖阻止疫情傳播，1名空軍人員向《CNN》透露，7月1日起，已有5座基地拉高健康保護警示（Health Protection Condition）。

美軍亦向德州部署數百名醫護人員，進駐當地醫院，加強該州的疫情應對措施，另外，美軍也增派160多名醫護人員至加州當地醫院。除了境內美軍染疫，駐外美軍包含日本及南韓在內，近期也都相繼傳出疫情，目前已採取更嚴格的防疫措施。

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