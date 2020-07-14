武漢肺炎》南韓單日新增33例 境外移入連續19日呈2位數

南韓已有連續19日境外移入病例保持二位數。圖為南韓仁川國際機場檢疫人員工作情況。（法新社）

2020-07-14 12:56:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續衝擊全球，南韓境內日前爆發多起集體感染案例，影響仍持續；根據南韓防疫單位最新統計，13日單日新增33例確診，儘管本土感染及境外移入數字皆有下降，但綜觀7月南韓疫情幅度波動不斷，境外移入病例連續19日保持2位數，防疫作業仍無鬆懈空間。

根據《韓聯社》報導，南韓單日新增病例7月間一直在40至70例間徘徊，其中有5日單日新增超過60例確診。據南韓中央防疫對策本部最新統計，13日單日新增33例確診，為境內第3日下降至40例以下，另無新增死亡病例；截至最新，南韓境內確診病例累計達1萬3512例，死亡病例累計達289例。

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了解病例來源，新增33例中有14例為本土感染，分別為首爾市7例、京畿道4例、全羅北道2例、忠清北道1例；首都圈外，光州市於6月底爆發直銷公司群聚感染等案，時隔17日首度出現0新增，而該市內直銷公司案例累計病例共達140例。

境外移入病例則佔13日新增病例的19例，高於本土病例，但與前一日的43例相比有大幅下降；19例中，有12例在港口、機場等處檢疫程序中確診，7例則為入境後隔離期內確診。《韓聯社》推測，下降可能與防疫部門前日加強對巴基斯坦、哈薩克等地入境檢疫有關。

儘管單日新增數字又下降，但南韓首都圈等地先前爆發群聚感染病例影響仍在，境外移入病例也連續19天保持2位數，防疫作業無鬆懈空間。

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