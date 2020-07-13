中國前外交副長：美中關係未到低谷 應主動出牌反制美挑釁

中國近日對美國實施報復性政策，多國政要在9日的中美智庫媒體視訊論壇進行會談，前中國外交部副部長傅瑩（見圖）指稱，「美中關係可能未到最低谷，面對美國挑釁，中方應考慮主動出牌」。（法新社資料照）

2020-07-13 22:04:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日對美國實施報復性政策，雙方關係持續惡化，多國政要在9日的中美智庫媒體視訊論壇進行會談；中方外交體系砲口一致認為美方出於偏見，將中國渲染成敵人，其中，前中國外交部副部長傅瑩指稱，「美中關係可能未到最低谷，面對美國挑釁，中方應考慮主動出牌」。

綜合媒體報導，多家港媒撰文指出，美、中兩國近日在南海局勢、香港國安法及新疆人權等議題激烈交鋒，兩國關係邁入建交以來的「至暗時刻」；中國公共外交協會聯合北京大學和中國人民大學在7月9日舉辦中美智庫媒體視訊論壇，與會者包含中國外交部長王毅、美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）等多國政客。

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根據《香港01》報導，中國全國人民代表大會外事委員會副委傅瑩在會中表示，中美關係確實進入建交以來一個十分困難的時刻，有人說是至暗時刻，但「可能還不是最低谷」，至少在美國大選前，中、美兩國將邁向對抗「脫鉤」的惡性競爭。

針對美中關係持續交惡，傅瑩提出4項建議：



第一，中方不應僅對美方的挑釁做出被動回應，要考慮主動出牌，推動在關鍵領域坦誠對話，彼此真正傾聽，切實解決雙方合理關切。

第二，中國需要讓防衛政策和目標更加透明，使各方確實了解中國軍事安全的主張和底線，避免發生誤判。

第三，面對後疫情時期的世界，中國需要盡可能協助各國解決問題，多做「加法」，多「賦能」，承擔合作型大國的責任。

第四，要增強中國的國際形象，有時聽到一些批評或說法容易憤怒，容易生氣，容易著急，很大程度是因為別人對中國不了解，可以多做一些努力。

王毅在論壇指稱，中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰，美方一些人出於意識形態偏見，正不遺餘力把中國渲染成對手、甚至敵人，「當前美國的對華政策基於缺乏事實依據的戰略誤判，充滿情緒化的宣洩和麥卡錫式的偏執。美方對中國的無端猜忌已經到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步」。

中國外交部部長王毅9日在中美智庫媒體視訊論壇指稱，中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰，美方一些人出於意識形態偏見，正不遺餘力把中國渲染成對手、甚至敵人。（路透資料照）

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