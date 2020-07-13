為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國前外交副長：美中關係未到低谷 應主動出牌反制美挑釁

    中國近日對美國實施報復性政策，多國政要在9日的中美智庫媒體視訊論壇進行會談，前中國外交部副部長傅瑩（見圖）指稱，「美中關係可能未到最低谷，面對美國挑釁，中方應考慮主動出牌」。（法新社資料照）

    中國近日對美國實施報復性政策，多國政要在9日的中美智庫媒體視訊論壇進行會談，前中國外交部副部長傅瑩（見圖）指稱，「美中關係可能未到最低谷，面對美國挑釁，中方應考慮主動出牌」。（法新社資料照）

    2020-07-13 22:04:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日對美國實施報復性政策，雙方關係持續惡化，多國政要在9日的中美智庫媒體視訊論壇進行會談；中方外交體系砲口一致認為美方出於偏見，將中國渲染成敵人，其中，前中國外交部副部長傅瑩指稱，「美中關係可能未到最低谷，面對美國挑釁，中方應考慮主動出牌」。

    綜合媒體報導，多家港媒撰文指出，美、中兩國近日在南海局勢、香港國安法及新疆人權等議題激烈交鋒，兩國關係邁入建交以來的「至暗時刻」；中國公共外交協會聯合北京大學和中國人民大學在7月9日舉辦中美智庫媒體視訊論壇，與會者包含中國外交部長王毅、美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）等多國政客。

    根據《香港01》報導，中國全國人民代表大會外事委員會副委傅瑩在會中表示，中美關係確實進入建交以來一個十分困難的時刻，有人說是至暗時刻，但「可能還不是最低谷」，至少在美國大選前，中、美兩國將邁向對抗「脫鉤」的惡性競爭。

    針對美中關係持續交惡，傅瑩提出4項建議：


    第一，中方不應僅對美方的挑釁做出被動回應，要考慮主動出牌，推動在關鍵領域坦誠對話，彼此真正傾聽，切實解決雙方合理關切。
    第二，中國需要讓防衛政策和目標更加透明，使各方確實了解中國軍事安全的主張和底線，避免發生誤判。
    第三，面對後疫情時期的世界，中國需要盡可能協助各國解決問題，多做「加法」，多「賦能」，承擔合作型大國的責任。
    第四，要增強中國的國際形象，有時聽到一些批評或說法容易憤怒，容易生氣，容易著急，很大程度是因為別人對中國不了解，可以多做一些努力。

    王毅在論壇指稱，中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰，美方一些人出於意識形態偏見，正不遺餘力把中國渲染成對手、甚至敵人，「當前美國的對華政策基於缺乏事實依據的戰略誤判，充滿情緒化的宣洩和麥卡錫式的偏執。美方對中國的無端猜忌已經到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步」。

    中國外交部部長王毅9日在中美智庫媒體視訊論壇指稱，中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰，美方一些人出於意識形態偏見，正不遺餘力把中國渲染成對手、甚至敵人。（路透資料照）

    中國外交部部長王毅9日在中美智庫媒體視訊論壇指稱，中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰，美方一些人出於意識形態偏見，正不遺餘力把中國渲染成對手、甚至敵人。（路透資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國疫情「動態清零」？ 中抗疫專家扯美國：可回歸正常生活
    2020-07-13 20:04

    中國疫情「動態清零」？ 中抗疫專家扯美國：可回歸正常生活
    孟晚舟案怎解？「中國通」前澳總理獻計：以民事案罰款做結
    2020-07-13 18:10

    孟晚舟案怎解？「中國通」前澳總理獻計：以民事案罰款做結
    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期

    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期
    反擊美國！ 中國宣布制裁美參議員魯比歐、克魯茲
    2020-07-13 16:16

    反擊美國！ 中國宣布制裁美參議員魯比歐、克魯茲
    批港版國安法違背國際法 德國總統：將影響歐中關係
    2020-07-13 11:57

    批港版國安法違背國際法 德國總統：將影響歐中關係
    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」

    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」
    學者：美立法逐步 鞏固台灣主權國家事實
    2020-07-13 05:30

    學者：美立法逐步 鞏固台灣主權國家事實
    國際今日熱門
    2020-07-12 23:05

    傳川普將發表「南海聲明」 《解放軍報》：做好打勝仗準備

    2020-07-12 23:57

    《港版國安法》進入「築牆倒數」 科技公司可能退出香港

    2020-07-12 23:06

    日本茨城海岸疑藏巨大油氣田 儲量估逾950億立方公尺

    2020-07-12 22:37

    聖索菲亞大教堂改回清真寺 教宗：我很痛心！

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播