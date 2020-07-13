武漢肺炎》有港人確診前曾捐過血 驚傳一病人已輸入血液

香港近期武漢肺炎疫情進入第三波爆發期，然而近日卻驚傳有感染者在確診前曾經捐過血，經追查發現已有病人輸過這批血。示意圖，非當事人。（歐新社）

2020-07-13 20:22:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情進入第三波爆發期，然而近日卻驚傳有感染者在確診前曾經捐過血，經追查發現已有病人輸過這批血；香港醫院管理局雖認為目前國內外沒有研究，可以證明武漢肺炎會透過輸血為感染途徑，但表示仍將持續對該名病人逕行監測，但有專家擔心「仍有感染風險」。

綜合外媒報導，香港紅十字會輸血服務中心在今天（7月13日）表示，該機構接獲通報，有名捐血者稱自己在昨日（7月12日）確診武漢肺炎，然而他在7月5日下午曾在西九龍捐血站捐血，輸血服務中心接獲通報後立即進行調查；輸血服務中心亦表示，為因應武漢肺炎疫情，自3月16日起所有曾離港的人士不論目的地，一律須在返港當天起28天內暫停捐血。

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然而事後經港府醫院管理局（醫管局）追查發現，該批有問題的血液分為3份，其中一份已在7月9日用於一位長期病患進行血小板輸入，目前該病人暫時沒有出現任何不良反應，在隔離病房觀察中，而另外2份血液已送回輸血服務中心進行檢測；醫管局總行政經理劉家獻坦言，目前沒有任何技術可以檢測捐血人士，「相信全世界都這樣」，但目前仍有很多病人需要輸血，不可能因此就要民眾不要捐血，且參考SARS與中東綜合呼吸症（MERS），要經血液感染的機率很小，南韓曾研究追蹤捐血病人，「發現接受血液的病人都沒有因此感染。」

但香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，「武漢肺炎理論上有可能經由捐血血液傳播」，在血液篩檢時可能因為病毒濃度低，「檢測結果會是陰性，但其實有病毒存在」，而累計將大量血液輸入體內，就有機會造成傳播；他指出，過往雖未有報告顯示新冠病毒會經由血液感染，但在疫情爆發的地區，有很多個案是根本就無法辨別傳播方式，也有源感染路徑不明個案，「輸血傳播風險理論上存在」。

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