波蘭總統大選結果出爐 右翼總統杜達連任成功

波蘭12日舉行總統大選第2輪投票，官方結果顯示，現任總統杜達（中）成功連任。（歐新社）

2020-07-13 18:17:20

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭12日舉行總統大選第2輪投票，今（13）日公布的官方結果顯示，現任總統杜達（Andrzej Duda）成功連任，將使執政的民族主義派加強保守派改革，但杜達僅以微幅的差距擊敗親歐派對手，可能讓右翼民粹主義政府處於劣勢。

綜合外媒報導，杜達在週日以微幅領先的優勢贏得大選，在截至當地時間週一上午已計算的99.97％選票中，杜達的得票率為51.21％；中間派公民聯盟（Civic Coalition）的華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）獲得48.79％選票。

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官方已宣布杜達成功連任。最終結果有望在週一晚上公布，可能是1989年共產主義政權垮台以來，攻守雙方最接近的大選結果。本次大選投票率為68.1％，是有記錄以來第2高。

杜達勝選意味「法律與公正黨」（Law and Justice）執政將至少持續到2023年議會選舉。這將使該黨能夠繼續進行司法改革，這引發波蘭與歐盟之間的激烈衝突。

杜達是美國總統川普的親密盟友，他誓言要加強已相當嚴格的墮胎法律，並反對「LGBT意識形態」，杜達上個月在集會上稱，LGBT權利運動是比共產主義「更具破壞性」的意識形態，並誓言要在第2個任期修憲，排除同性伴侶的收養權力。

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