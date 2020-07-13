為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    波蘭總統大選結果出爐 右翼總統杜達連任成功

    波蘭12日舉行總統大選第2輪投票，官方結果顯示，現任總統杜達（中）成功連任。（歐新社）

    波蘭12日舉行總統大選第2輪投票，官方結果顯示，現任總統杜達（中）成功連任。（歐新社）

    2020-07-13 18:17:20

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭12日舉行總統大選第2輪投票，今（13）日公布的官方結果顯示，現任總統杜達（Andrzej Duda）成功連任，將使執政的民族主義派加強保守派改革，但杜達僅以微幅的差距擊敗親歐派對手，可能讓右翼民粹主義政府處於劣勢。

    綜合外媒報導，杜達在週日以微幅領先的優勢贏得大選，在截至當地時間週一上午已計算的99.97％選票中，杜達的得票率為51.21％；中間派公民聯盟（Civic Coalition）的華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）獲得48.79％選票。

    官方已宣布杜達成功連任。最終結果有望在週一晚上公布，可能是1989年共產主義政權垮台以來，攻守雙方最接近的大選結果。本次大選投票率為68.1％，是有記錄以來第2高。

    杜達勝選意味「法律與公正黨」（Law and Justice）執政將至少持續到2023年議會選舉。這將使該黨能夠繼續進行司法改革，這引發波蘭與歐盟之間的激烈衝突。

    杜達是美國總統川普的親密盟友，他誓言要加強已相當嚴格的墮胎法律，並反對「LGBT意識形態」，杜達上個月在集會上稱，LGBT權利運動是比共產主義「更具破壞性」的意識形態，並誓言要在第2個任期修憲，排除同性伴侶的收養權力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    親美色彩強烈 波蘭總統杜達大選前夕出訪華府
    2020-06-22 15:43

    親美色彩強烈 波蘭總統杜達大選前夕出訪華府
    鞏固大選保守派票源 波蘭總統不挺同言論惹議
    2020-06-14 16:41

    鞏固大選保守派票源 波蘭總統不挺同言論惹議
    富蘭克林推AI機器人理財5折優惠

    富蘭克林推AI機器人理財5折優惠
    疫情封鎖下未取消選舉 波蘭總統大選投票率零
    2020-05-11 12:01

    疫情封鎖下未取消選舉 波蘭總統大選投票率零
    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」

    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」
    國際今日熱門
    2020-07-12 20:48

    蚊子在叫救命！叮人小拇指 竟被放入捕蠅草內 影片

    2020-07-12 21:52

    洪水3789萬人次受災！習近平認了：防汛形勢十分嚴峻

    2020-07-12 21:52

    對抗中共！美國安顧問親赴歐洲 3天將晤4國官員

    2020-07-12 19:28

    多到「跌破眼鏡」！香港民主派初選總投票數衝破50萬人

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播