軍情動態》史上首次！ 美國MQ-9「死神」無人機進駐愛沙尼亞

美國空軍MQ-9「死神」無人機暫時進駐愛沙尼亞的艾馬瑞空軍基地，將與愛沙尼亞空軍合作，執行情監偵任務，圖為MQ-9「死神」無人機。（法新社）

2020-07-13 10:04:49

〔即時新聞／綜合報導〕史上首次！美國空軍MQ-9「死神」無人機暫時進駐愛沙尼亞的艾馬瑞空軍基地（Amari Air Base）。上月中旬，美軍將原本在波蘭的MQ-9「死神」移往愛沙尼亞，以支持北約行動，MQ-9「死神」短期內會在愛沙尼亞進行情監偵聯合行動，直至返回波蘭之前。

據《Defence Blog》報導，美國空軍准將辛德斯（Jason Hinds，音譯）指出，「我們專注在海陸空3個領域上，並且正在收集美國歐洲司令部及北約夥伴的要求，接下來會與愛沙尼亞空軍合作執行相關任務」。

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《Defence Blog》指出，其中一架移往愛沙尼亞的MQ-9「死神」無人機是經由卡車運送，從波蘭運往愛沙尼亞，之後在愛沙尼亞空軍協助下進駐艾馬瑞空軍基地，短期內將待在愛沙尼亞，在愛沙尼亞執行情監偵任務直到返回波蘭之前，以支持北約行動。

愛沙尼亞空軍透過提供基地等設施，讓美國的行動成為可能。美國空軍第52作戰小組第2支隊指揮官桑德斯（Clayton Sanders，音譯）表示，「透過雙方合作，愛沙尼亞已竭盡所能的幫助美軍進行協作行動，這也是彼此關係增長的表現」。

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