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    台灣國旗在官網消失 德外交部遭媒體瘋狂追問

    德國外交部官網近日悄悄將中華民國國旗撤下，10日時德國外交部副發言人布洛伊爾遭媒體追問。（圖擷自YouTube）

    德國外交部官網近日悄悄將中華民國國旗撤下，10日時德國外交部副發言人布洛伊爾遭媒體追問。（圖擷自YouTube）

    2020-07-13 09:55:20

    〔即時新聞／綜合報導〕德國外交部官網近日悄悄將中華民國國旗撤下，引發媒體關注，德國外交部官員10日遭媒體追問，僅稱是遵守「一個中國」原則，對於媒體追問則未多做回應。

    德國外交部的官網最近悄悄將中華民國國旗撤下，在各國國情介紹中留下一片空白，10日時德國外交部副發言人布洛伊爾（Rainer Breul）遭到媒體追問，直言「為什麼外交部官網上各國國情介紹中，台灣的旗幟不見了，變成一欄空白，這是面對中國人升起了白旗嗎？除了台灣以外，其它國家都有旗幟，德國外交部是怎麼了？」

    針對媒體發問，布洛伊爾先是稱此為一個即時的網頁更動。媒體又再追問，指「不管即時或不即時，為什麼德國外交部沒有放上台灣的旗幟？德國外交部是何時撤下旗幟的？」對此布洛伊爾才回應稱德國一向遵守一中政策，並指台灣有其特殊地位，且德國與台灣沒有邦交，也沒有承認台灣，因此在網站上的介紹，將台灣與其它有邦交的國家作出區別。

    對此媒體則持續追問，質疑巴勒斯坦也不是一個國家，為何巴勒斯坦的國旗在德國外交部的官網上就找得到？布洛伊爾對此則稱，「針對這個問題，後續將再提供給媒體詳細資料。之後記者會也宣告結束。

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