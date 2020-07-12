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    美軍運輸車隊伊拉克遇襲 至少3輛卡車遭槍手縱火燒毀

    美軍在伊拉克的後勤物資運輸車隊11日晚間在半路上遭遇襲擊，現場至少有3輛運輸卡車遭焚毀，包含卡車上載有的美軍車輛及後勤務資在內。（圖擷取自Aurora Intel推特帳號）

    美軍在伊拉克的後勤物資運輸車隊11日晚間在半路上遭遇襲擊，現場至少有3輛運輸卡車遭焚毀，包含卡車上載有的美軍車輛及後勤務資在內。（圖擷取自Aurora Intel推特帳號）

    2020-07-12 17:52:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍在伊拉克的後勤物資運輸車隊11日晚間在半路上遭遇襲擊，槍手在高速公路上攔下卡車，脅迫伊拉克籍駕駛下車後便縱火焚燒，將卡車上載有的美軍車輛及後勤物資全數燒毀並逃離現場，用路人亦拍下卡車遭焚燒影片上傳至推特。相關當局仍在調查當中，已知至少有3輛卡車遭到燒毀，未有傷亡消息傳出。

    綜合外媒報導，美軍11日晚間10點左右在伊拉克遭遇襲擊，3輛載有美軍裝備與後勤物資的卡車從伊拉克第2大城巴斯拉（Basra）出發，欲前往美軍基地進行補給，未料行經迪瓦尼耶（Diwaniya）和薩瑪沃中間（Samawah）時遭襲擊，槍手脅迫車隊籍駕駛下車，之後便縱火燒毀卡車，並逃離現場，相關單位仍在調查當中。

    伊拉克當地媒體引用安全部門說法指出，載有美軍車輛的卡車運輸車隊原先將前往「某美軍基地」進行補給，不過卻在迪瓦尼耶高速公路上遇襲遭到縱火，當局稱現在無法定論誰是背後指使者，目前看起來較偏向當地武裝民兵團體所為，而非恐怖攻擊。

    伊拉克安全事務學者指出，這起事件恐將民兵團體與伊拉科的衝突加劇提升至另一舞台，同時，這也是警告訊息，「象徵未來美軍在伊拉克的運輸車隊皆有可能被列為攻擊目標」，這場襲擊證實民兵團體能有多種行動選項，並且擁有掌握美軍動向的能力。

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