美軍運輸車隊伊拉克遇襲 至少3輛卡車遭槍手縱火燒毀

2020-07-12 17:52:19

〔即時新聞/綜合報導〕美軍在伊拉克的後勤物資運輸車隊11日晚間在半路上遭遇襲擊,槍手在高速公路上攔下卡車,脅迫伊拉克籍駕駛下車後便縱火焚燒,將卡車上載有的美軍車輛及後勤物資全數燒毀並逃離現場,用路人亦拍下卡車遭焚燒影片上傳至推特。相關當局仍在調查當中,已知至少有3輛卡車遭到燒毀,未有傷亡消息傳出。

綜合外媒報導,美軍11日晚間10點左右在伊拉克遭遇襲擊,3輛載有美軍裝備與後勤物資的卡車從伊拉克第2大城巴斯拉(Basra)出發,欲前往美軍基地進行補給,未料行經迪瓦尼耶(Diwaniya)和薩瑪沃中間(Samawah)時遭襲擊,槍手脅迫車隊籍駕駛下車,之後便縱火燒毀卡車,並逃離現場,相關單位仍在調查當中。

伊拉克當地媒體引用安全部門說法指出,載有美軍車輛的卡車運輸車隊原先將前往「某美軍基地」進行補給,不過卻在迪瓦尼耶高速公路上遇襲遭到縱火,當局稱現在無法定論誰是背後指使者,目前看起來較偏向當地武裝民兵團體所為,而非恐怖攻擊。

伊拉克安全事務學者指出,這起事件恐將民兵團體與伊拉科的衝突加劇提升至另一舞台,同時,這也是警告訊息,「象徵未來美軍在伊拉克的運輸車隊皆有可能被列為攻擊目標」,這場襲擊證實民兵團體能有多種行動選項,並且擁有掌握美軍動向的能力。

Pro-#PMU media outlet Sabreen News have released a video of the convoy that was attacked. pic.twitter.com/OPcJTyjKxF