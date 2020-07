「709大抓捕」5週年 龐皮歐譴責中國對維權律師打壓沒停過

2020-07-10 19:55:34

〔即時新聞/綜合報導〕距離中國「709維權律師大抓捕事件」已經5週年,一直到現在為止北京當局對維權律師的打壓從沒停過,不少維權人士被限制出入境,不能和親友相聚,生活和工作都受到嚴重影響。對此,近期不斷抨擊中國的美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)在本月8日發表聲明再譴責此事,呼籲中方履行國際人權義務和承諾。

美國國務院在8日發表龐皮歐的聲明,譴責中國共產黨在2015年7月9日,發起對數百名辯護律師和人權捍衛者進行大規模逮捕,至少有280多人收到波及,其中有部分人士甚至「被消失」,即使後來被放出來的人也持續受到政府監控,生活艱困。聲明中表示中國政府此舉旨在殺雞儆猴,警告那些對中共政權構成威脅的人,而這起事件也讓世界認清所謂「中國法治」真面目。

龐皮歐9日也在個人推特上表示,「5年前中國開始展開的壓制浪潮一直持續到今天,我們為那些律師和維權人士疾呼正義的到來。例如因為捍衛多名706大抓捕事件被害者而被判入獄4年的余文生。」龐皮歐表示,美國敦促中國履行國際人權義務和承諾,並為保護中國人民的人權和自由提供國內相關法律保障。

「709維權律師大抓捕事件」是中南海於全國發動打壓維權的一次集中行動,引起國際社會高度關注,其中龐皮歐提到的北京商務律師余文生,因為曾經協助多位709律師進行維權,在今年6月17遭徐州法院秘密審判,以煽動顛覆國家的罪名判處4年有期徒刑,剝奪公民權3年,引起國際輿論譁然,其妻子許艷也積極為丈夫奔波,爭取丈夫重獲自由的機會。

