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    「709大抓捕」5週年 龐皮歐譴責中國對維權律師打壓沒停過

    中國「709維權律師大抓捕事件」5週年，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）發聲明譴責中國對維權律師的打壓還在持續。（美聯社）

    中國「709維權律師大抓捕事件」5週年，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）發聲明譴責中國對維權律師的打壓還在持續。（美聯社）

    2020-07-10 19:55:34

    〔即時新聞／綜合報導〕距離中國「709維權律師大抓捕事件」已經5週年，一直到現在為止北京當局對維權律師的打壓從沒停過，不少維權人士被限制出入境，不能和親友相聚，生活和工作都受到嚴重影響。對此，近期不斷抨擊中國的美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在本月8日發表聲明再譴責此事，呼籲中方履行國際人權義務和承諾。

    美國國務院在8日發表龐皮歐的聲明，譴責中國共產黨在2015年7月9日，發起對數百名辯護律師和人權捍衛者進行大規模逮捕，至少有280多人收到波及，其中有部分人士甚至「被消失」，即使後來被放出來的人也持續受到政府監控，生活艱困。聲明中表示中國政府此舉旨在殺雞儆猴，警告那些對中共政權構成威脅的人，而這起事件也讓世界認清所謂「中國法治」真面目。

    龐皮歐9日也在個人推特上表示，「5年前中國開始展開的壓制浪潮一直持續到今天，我們為那些律師和維權人士疾呼正義的到來。例如因為捍衛多名706大抓捕事件被害者而被判入獄4年的余文生。」龐皮歐表示，美國敦促中國履行國際人權義務和承諾，並為保護中國人民的人權和自由提供國內相關法律保障。

    「709維權律師大抓捕事件」是中南海於全國發動打壓維權的一次集中行動，引起國際社會高度關注，其中龐皮歐提到的北京商務律師余文生，因為曾經協助多位709律師進行維權，在今年6月17遭徐州法院秘密審判，以煽動顛覆國家的罪名判處4年有期徒刑，剝奪公民權3年，引起國際輿論譁然，其妻子許艷也積極為丈夫奔波，爭取丈夫重獲自由的機會。

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