生平第一次買彩券就中大獎！她幸運獨得10.2億元

台灣威力彩頭獎連43摃，下期頭獎上看16.2億元。（資料照）

2020-07-10 18:19:55

〔即時新聞／綜合報導〕台灣威力彩頭獎連43摃，下期頭獎上看16.2億元，許多民眾都希望能夠中頭獎，但在澳洲有1名幸運的女子，生平首次購買樂透彩就抱走5000萬澳元大獎，折合台幣約10億2356萬元，讓她高興得差點心臟病發。

歐美國家部分樂透制度為求公開透明，均會公布得獎者身分，澳洲「the Lott」公司表示，7日開出的「Oz Lotto」彩券由北雪梨 （North Sydney）女子奪下5000萬澳元大獎，她表示，當時正與友人在外地渡假，該名友人9日致電提醒她檢查彩券，因為他們的旅遊地有彩券行開出大獎。

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女子指出，當時立刻透過網路對獎，發現自己中大獎時簡直連自己不敢相信，全身都在發抖，不斷地呼喊上帝與耶穌基督，當下心臟跳得非常厲害，身體也忍不住來回走動，「我感覺自己可能會心臟病發作」，她相當感謝「初試身手的運氣」，這是自己生平首次購買彩券。

女子指出，現在仍持續努力適應自己成為大富婆的事實，需要花一點時間來決定如何享受這些獎金，目前無法給出明確答覆，「我還是很震驚，想我還會震驚好一陣子」，她強調「我一定會繼續工作」，但又語無倫次地說「天哪，我不知道！」

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