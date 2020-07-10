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    武漢肺炎》驚！厄瓜多冷凍白蝦包裝 中國海關驗出武漢肺炎病毒

    中國海關在來自厄瓜多的冷凍白蝦的包裝上檢測到武漢肺炎病毒。冷凍蝦子示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    中國海關在來自厄瓜多的冷凍白蝦的包裝上檢測到武漢肺炎病毒。冷凍蝦子示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    2020-07-10 16:46:38

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍持續在全球流行，現南美成為疫情流行熱區，傳出有中國海關在來自厄瓜多的冷凍白蝦的包裝上檢測到武漢肺炎病毒。

    綜合中國媒體報導，中國海關總署進出口食品安全局局長畢克新今（10日）表示，為防範疫情透過進口冷凍食品傳入的風險，海關對進口的冷凍食品展開病毒監測，截至昨天24時，共抽樣監測樣本227934個，其中產品樣本43964個、內外包裝樣本147568個、環境樣本36402個，結果發現3包冷凍白蝦的外包裝呈現陽性反應。

    中國大連海關從一家厄瓜多企業生產的冷凍南美白蝦集裝箱內壁一個樣品樣本中，以及厄瓜多企業生產的冷凍南美白蝦的3個外包裝樣本中，檢出陽性反應，廈門海關也從厄瓜多生產的冷凍南美白蝦的2個外包裝樣本中檢出病毒核酸陽性；儘管上述企業的冷凍白蝦蝦體和內包裝樣本均為陰性，但檢測結果顯示，厄瓜多3家企業產品的環境、貨物外包裝存在被病毒污染風險。

    專家研判，檢出結果不代表冷凍白蝦具有傳染性，但反映出相關企業食品安全管理制度不足，決定自今日起暫停上述3家企業產品進口。

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