時間管理大師！中國中大教授忘關直播 洩與學生、孕婦約砲對話

中國中大教授疑與懷有身孕女子對話，回應稱「你肚子應該開始大了吧，還能做愛嗎」、「怕壓壞你」。（圖截自網路）

2020-07-10 15:06:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國頂尖學校之一的中山大學爆出桃色事件，1名副教授在網路教學結束後忘了關直播，與多名女子約砲聊天的內容全都曝光，不但將這些女生用代號管理，女生身分有在校學生、孕婦等，中山大學立刻解雇該名副教授。

綜合中國媒體報導，中山大學海洋科學學院副教授王曉瑋在6日結束線上教學後，忘了關閉網路直播，其聊天軟體上的煽情對話被學生一覽無遺，至少與3名女子約砲調情的內容曝光，首先一名被教授取為「南沙地產8號」的女子私訊稱「牙疼」、「想咬人」等語，而教授回應稱「你肚子應該開始大了吧，還能做愛嗎」、「怕壓壞你」，疑似該名女子懷有身孕。

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之後在校女學生約教授吃飯，教授一口答應「什麼時候都可以」，接著又有被教授取為「南沙地產10號」女子對話跳出，兩人相約吃飯再「找個酒店做愛」等露骨煽情內容，有學生假裝發問企圖提醒老師直播沒關，不過這些對話仍早已被截圖在網路上流傳。

消息曝光後，中山大學閃電解雇，9日發布聲明稱，王曉瑋6日在線上課期間的不當行為，學已構成嚴重教學事故，且嚴重違背教師職業操守和師德師風，決定對其予以解聘。

疑約砲對象太多，教授將這些女生用代號管理。（圖截自網路）

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