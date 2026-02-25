國情咨文前夕釋戰爭訊號！美軍大舉增兵中東 國會逼問川普動武盤算

美國海軍最新銳的核動力航空母艦「福特號」已經派往中東地區，呼應美軍近期大舉集結的軍事行動。（取自美國海軍官網）

美國政府正著手評估對伊朗採取潛在軍事行動，使中東局勢再度面臨戰爭邊緣。儘管尚未做出最終決定，美國總統川普已下令大舉增兵中東，並警告若無法達成核子協議將面臨「非常糟糕的後果」。由於時機敏感，川普即將發表的國情咨文演說，瞬間成為華府對外釋放戰略訊號與決定是否開戰的關鍵舞台。

根據美國新聞網站《Axios》報導，在美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）針對伊朗局勢進行機密簡報後，國會領袖紛紛要求政府向民眾清楚交代真實盤算。眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）質疑，川普去年夏天才宣稱「午夜重錘行動」已徹底摧毀德黑蘭的核子計畫。若上述說法屬實，如今卻又以急迫性為由大舉增兵，前後矛盾的戰略讓外界難以理解。

請繼續往下閱讀...

戰爭門檻逼近 國防決策遭國會施壓

這次大規模的軍事集結已推升衝突風險，促使國會要求嚴格把關開戰底線。參議院情報委員會副主席華納（Mark Warner）強調這是一個嚴肅時刻，總統有責任說明國家目標並交代將如何保護美國利益。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也呼籲，面對如此嚴峻的局勢，政府必須對美國人民給出合理的理據。

針對是否對伊朗動武的疑慮不僅存在於在野黨，連共和黨高層也坦言軍事行動前必須與國會協商。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）指出，目前尚不清楚政府的最終決策，但伊朗的核武與彈道飛彈計畫確實是多重威脅。他警告伊朗是一個高度不穩定且危險的國家，意味著任何戰略誤判都可能引爆更大規模的區域危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法