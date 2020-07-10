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    首爾市長朴元淳疑輕生 韓警調查死因

    2020-07-10 01:03:06

    〔中央社〕韓國首爾市長朴元淳9日下午與女兒通話後失聯，警方獲報後展開約7小時搜索，在北岳山一帶尋獲朴元淳遺體，初步判定為自殺，警方正著手調查確切死因及來龍去脈。

    韓聯社報導，朴元淳的女兒在韓國時間9日下午5時17分左右因父親失聯報警，警方獲報後從最後發現朴元淳身影的北岳山一帶開始進行搜索，10日凌晨零時20分左右在通稱北大門的肅靖門附近發現成上吊姿態的朴元淳遺體，初步判斷為自殺。

    朴元淳遺體將送往首爾大學醫院，警方將著手調查朴元淳的死因及事發經過。

    首爾市政府在9日上午10時40分許發出公告，表示朴元淳因「不得已原因」取消今天所有行程，市府表示，朴元淳是以身體不適為由請假。

    根據監視器畫面，一身深色裝扮的朴元淳9日上午10時44分左右離開位於鐘路區的市長官邸，之後約在10時53分左右被成均館大學後門臥龍公園的監視器捕捉到身影。

    據報導，朴元淳離開官邸前，留下類似遺書的文字，但警方未證實是否真為遺書。

    朴元淳外出的裝扮看似要去登山，平常就有登山習慣的朴元淳，在2011年曾花49天縱走多座山脈連接而成的白頭大幹，過程中下定決心出戰首爾市長補選。

    警消當局共出動770多名人力、6台裝有夜間熱感應器的無人機、9隻搜救犬，花費約7小時才找到朴元淳遺體。

    朴元淳下午傳出失聯消息後，媒體報導，朴元淳的前秘書A某8日晚間才剛向警方指控朴元淳利用職務對她性騷擾，並表示「還有很多受害者」。

    根據韓國經濟報導，A某表示曾被朴元淳拉進辦公室內的休息室上下其手，下班後也會收到朴元淳透過通訊軟體Telegram傳來的不雅照片及文字，還會被要求拍照傳給朴元淳。

    A某表示因為害怕朴元淳，所以一直不敢聲張，但她日前辭職並前往精神科接受治療，過程中下定決心向警方說出這件事。

    警方尚未確定A某陳述是否屬實，也無法確定朴元淳是否知道自己遭告發，是否因此輕生。不過，因嫌疑人已死亡，檢方將以「無公訴權」為由，就此案進行不起訴處分。1090710

    珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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