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    世衛失職促使美退出 蓬佩奧：排除台灣就是例證

    2020-07-10 00:37:02

    〔中央社〕不滿世衛武漢肺炎防疫不力，美國明年7月將正式退出。美國國務卿蓬佩奧今天表示，世衛多次搞砸抗疫工作，連讓台灣以觀察員身分參與都做不到，足以說明世衛無法顧好全球衛生安全。

    美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天首次透過華府外籍記者俱樂部（FPC）舉辦電話媒體簡報會。由於蓬佩奧過去多次公開支持台灣參與世界衛生大會（WHA），中央社記者詢問，有鑒於美國將退出世界衛生組織（WHO），美方在挺台參與作為上是否會有所改變。

    蓬佩奧表示，世衛過去一次又一次失職，顯示其無法達成警示世界、阻止全球疫情爆發的基本使命。他舉例，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情上，世衛迄今仍無法讓中國協助認定「零號病人」，或是判定為何中國採取封城措施，病毒卻還是在全球擴散。

    不只如此，蓬佩奧指出，世衛有責任將疫情始末調查清楚，也應對沒有遵守規定的會員國進行究責；但直到今日，世衛仍沒有就中國未盡義務通報疫情一事，對北京進行究責。

    蓬佩奧說，美國長期努力改革世衛，每年也花費近5億美元（約新台幣149億元）在全球傳染病上，美方需要的是一個有能力滿足全球衛生安全需求的組織，「但世衛並未展現出它有能力做到」。

    蓬佩奧強調：「我們努力嘗試要讓台灣能以觀察員身分參與（WHA），這麼簡單的事卻因為中國影響力無法達成，這就足以說明。」

    由於不滿世衛受中國掌控，在武漢肺炎疫情上誤導世界各國，川普4月14日宣布暫停金援世衛，並於5月29日宣布將全面終止與世衛的關係。美國國務院本月7日通知國會與聯合國，美國將於明年7月6日正式退出世衛。（編輯：徐崇哲）

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