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    印度封殺中國抖音！印商：未來永不接受中國的錢

    印度封殺中國抖音，印度本土的短片分享APP下載量因此增加。（路透檔案照）

    印度封殺中國抖音，印度本土的短片分享APP下載量因此增加。（路透檔案照）

    2020-07-09 20:18:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中印衝突持續升溫，印度官方強力封鎖中國手機App，已於6月底禁用抖音（TikTok），與抖音同屬於短片分享App的印度公司8日表示，「我們不要中國的錢。」並強調「現在不要，未來也不要。」

    根據《CNBC》報導，中國與印度6月在兩國交界發生流血衝突，20名印度士兵遭解放軍殺害，引發印度社會不滿，總理莫迪（Narendra Modi）6月底以安全和隱私問題為由，進用59款中國App，當中包括微信（WeChat）、抖音（TikTok），官方也正在審議「數據保護法」，防止中國侵略。

    抖音被禁用後，印度知名短片分享App「Chingari」不到1個月的時間，Google Play下載量就突破1000萬次，該公司聯合創始人喬許（Sumit Ghosh）8日宣布，永遠不會接受中國的投資，他強調：「不要中國的錢，不要中國公司的錢，不要中國人直接或間接投資Chingari，現在不要，未來也不要。」

    喬許說，「Chingari」將於下週完成第1輪1000萬美元的融資，因應對短時間內快速成長的用戶量，App技術基礎架構由亞馬遜網路服務公司 （Amazon Web Services）處理，。他透露，該公司資本雄厚，但「沒有任何一毛來自中國」 。

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