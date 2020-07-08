武漢肺炎》印度黑市漫天喊價 瑞德西韋一劑難求

瑞德西韋在印度黑市的價格離譜，每劑要價3萬印度盧比（約台幣11800元）。（路透）

2020-07-08 23:32:22

〔即時新聞／綜合報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，印度國內的數間大藥廠已從美國吉利德公司（Gilead）獲得授權，生產可抑制武漢肺炎的瑞德西韋（remdesivir），然而近日卻傳出該藥物在印度黑市上以離譜的價格進行販售，每劑要價3萬多印度盧比（約台幣11800元），

英國廣播公司（BBC）報導，印度一名男子感染武漢肺炎後，他的姪子夏爾瑪（Abhinav Sharma），急切的到處尋找所有可能購買瑞德西韋的方法，因為病情每一小時都在惡化。然而瑞德西韋供不應求，試過正常管道的夏爾瑪四處碰壁，無奈的他只好求助於當地黑市。

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夏爾馬表示，「打了許多通電話之後，我付了7倍的價格才總算把這種藥買到手」、「要我付多少錢我都願意，但對於那些負擔不起這價格的人，我真的深感同情。」

瑞德西韋在印度當地官方市售價格為一劑5400盧比（約台幣2124元），而英國廣播公司查詢到的黑市價格則高達數倍，每劑30000盧比（約台幣11800元）到38000盧比不等（約台幣15000元）。而印度政府稱重症患者至少需要5到6劑來治療病情，因此若在黑市購買，總花費可能高達台幣9萬元。

據悉，德里及其鄰近地區的部分民眾甚至傾家蕩產，用所有積蓄來購買瑞德西韋，只為了給他們患病的親人一個活下去的希望。

在印度生產瑞德西韋的公司表示，他們所生產的2萬份藥劑均是遵從指示直接供給醫院，他們不清楚為何瑞德西韋會流通到黑市上。

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