134cm逆天長腿！205公分辣模常「卡門」 最愛高跟鞋搭短褲

芭德擁有傲人的逆天長腿。（翻攝自推特）

2020-07-08 19:01:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕來自蒙古、現居美國芝加哥的29歲倫森霍盧．芭德（Rentsenkhorloo 'Ren' Bud） ，擁有6尺9吋（約205公分）的高䠷身材，其中雙腿長度就占了52.8寸（約134.1公分），許多男人的胸線高度都望塵莫及。芭德常常覺得門太小，他還特別喜歡穿高跟鞋跟短褲，覺得這樣可以讓她的腳看起來更修長。

英國《每日郵報》報導，芭德的長腿僅比世界紀錄保持人、俄羅斯女籃健將葉卡特琳娜·麗絲娜（Ekaterina Lisina）的53吋（134.6公分）少了0.2吋（0.5公分）而已。擔任兼職模特兒的芭德強調，高個子也可以是美麗的，並且讓你看來與眾不同。她說：「我愛我的長腿，它們使我更美麗。」

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僅管如此，芭德在生活上仍有諸多不便，尋找合適的衣服和鞋子便是一大挑戰。她坦言，在韓國和蒙古幾乎找不到適合她身高的衣服、鞋子，在美國也是偶爾才能挑到能穿的衣服，她習慣在購物網站上慢慢尋找。

芭德似乎是得到父母的遺傳，父親身高約208公分，媽媽約185公分。芭德小學一年級時的身高就長到168公分，當時已和老師一樣高。此外，她也常常覺得這個世界的很多門對她而言都太小，成長的過程最討厭被門撞到頭。

僅管身高鶴立雞群，但她表示並未在學校受到霸淩，她小時候雖然會感到難過，但隨著年紀增長，反倒覺得因為身高，讓她看起來與眾不同，她也樂於展現自己的身體，並不覺得尷尬。

芭德高䠷身材，往往讓身邊的男性顯得「小鳥依人」。（翻攝自推特）

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