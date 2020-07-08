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    武漢肺炎》南韓教會防疫 10日下午6時起禁聚會、聚餐

    南韓防疫單位針對宗教活動作出相關防疫限制。圖為南韓教會示意圖。（歐新社）

    南韓防疫單位針對宗教活動作出相關防疫限制。圖為南韓教會示意圖。（歐新社）

    2020-07-08 17:32:07

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以宗教場所爆發的群聚感染最為嚴重，至今仍持續影響；對此，南韓防疫單位針對教會祭出防疫手段，中央災難安全對策本部本部長鄭銀敬今日宣布，將分析教堂和寺廟群聚感染風險程度，必要時將適用於教會的防疫措施推廣到其它宗教場所。此外，教會自10日下午6時起全面禁止大小聚會、聚餐等活動。

    南韓首都圈自年初便爆發新天地教會群聚感染案，後又有旺成教會案及首都圈外寺廟群聚感染案；據《韓聯社》報導，南韓政府因此規定，除例行禮拜，教會自10日下午6時起全面禁止大小聚會、聚餐等活動，同時教徒也須配合掃描QR二維碼登記身份及出入資訊，教徒唱讚美詩時也須佩戴口罩等。

    鄭銀敬表示，南韓防疫對策本部分析5、6月首都圈教會、聖經研究活動等宗教活動引發的群聚感染案，理解相關活動病毒傳播風險後，請求有關部門加強對教會的防疫措施。

    鄭銀敬又補充，近期多起病例在教會內發生，導致疫情在社區傳播，防疫部門因此先針對教會採取防疫措施。

    根據南韓中央防疫對策本部最新統計，境內確診病例累計為1萬3244例，死亡病例累計為285例。

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