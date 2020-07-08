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    港版國安法對台灣人有何影響？ 律師曝恐怖10細則

    中國強行實施港版國安法，香港政府近日也大規模逮捕抗爭者，引發國際譴責。（法新社）

    中國強行實施港版國安法，香港政府近日也大規模逮捕抗爭者，引發國際譴責。（法新社）

    2020-07-08 00:07:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國強行實施港版國安法，香港政府近日也大規模逮捕抗爭者，引發國際譴責。對此，律師呂秋遠指出其中10項「厲害的細則」，表示這是一部想要「管轄全世界的法律」。

    呂秋遠7日在臉書PO文列出該法中的10點細則：

    1.只要國安單位認為有必要，往後警方可以在沒有法官的同意下，搜索任何地方或人。

    2.警方可以向法官聲請扣留外國人護照，不讓違反國家安全法的人離開香港。

    3.保安局長如果懷疑某些財產是危害國家安全的資金來源，可以直接扣押，法庭還可以命令充公。

    4.任何人都有義務舉發某些財產是危害國家安全的財產，警方會立刻處理。

    5.警務處長如果懷疑網路上有危害國家安全的行為發生，保安局長只要批准，就可以要求網路平台移除這些訊息，也可以禁止使用者繼續接觸這些訊息。

    6.如果發佈訊息的平台拒絕合作，可以要求法官發出命令，檢視相關的電子器材，還可以要求服務廠商提供身份記錄或解密協定。

    7.警務處長如果認為有危害國家安全的行為發生，在保安局長同意後，需要個人資產、收入、活動等資料偵辦，可以向國外或台灣的「政治性組織」，送達書面通知，要求在期限內提供。

    8.所有偵測危害國家安全的行動，包括截取通訊或秘密監聽等行動，可以直接由警務處長指揮處理。

    9.可以在法院批准下，要求特定人在指定時間內回答指定問題，而且提供或交出相關資料。

    10.不遵守移除網路訊息的人，可以罰款10萬港幣（約新台幣38萬）並且監禁1年。如果網路廠商不願意配合協助，則可罰款10萬港幣並且監禁6個月。如果台灣或外國的「政治組織」不願意配合提供資料，一樣罰款10萬港幣，並且監禁6個月。如果提供的資料是假的，則是罰款10萬港幣，並且監禁2年。

    呂秋遠諷刺，這部實施細則充分體現了中國「普天之下莫非王土」的概念，也徹底破壞了「法律保留原則」的精神。他指出，香港政府要求台灣與外國組織要提供資訊給他們抓犯人，不給或給錯都要罰錢，還會把負責人抓去關；網路平台，例如臉書、IG等，也要配合移除訊息，還要把個人資訊提供給香港政府，否則負責人也要被關與罰錢。

    「這是一部惡法」，呂秋遠說，香港的生命力，即將在這樣的實施細則裡萎縮。罪名模糊、行政權極端擴大、可以任意監聽、搜索，台灣政黨、社團或政府不配合香港，負責人會被通緝、判刑，「這是我們熟悉的香港法治嗎？」

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