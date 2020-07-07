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    反制假訊息 美國際媒體署主任：對外廣播重點是中國

    保守派電影製作人麥可派克（見圖）上月出任美國國際媒體署執行長兼主任，並接管《美國之音》和《自由亞洲電台》等媒體機構，他在6日受訪表示，「中國將是美國對外廣播的重點考量」。（圖擷取自《美國之音》網站）

    保守派電影製作人麥可派克（見圖）上月出任美國國際媒體署執行長兼主任，並接管《美國之音》和《自由亞洲電台》等媒體機構，他在6日受訪表示，「中國將是美國對外廣播的重點考量」。（圖擷取自《美國之音》網站）

    2020-07-07 22:53:30

    〔即時新聞／綜合報導〕保守派電影製作人麥可派克（Michael Pack）上月出任美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media）執行長兼主任，並接管《美國之音》和《自由亞洲電台》等媒體機構，他在6日受訪表示，「中國將是美國對外廣播的重點考量」。

    綜合媒體報導，麥可派克6日接受專訪指出，美國需要更加有力的新聞報導，尤其是針對中國，藉此抗衡外國的虛假訊息，以及推廣美國理念；他並稱，個人計畫是讓轄下的機構履行其職責，以《美國之音》來說，即遵守憲章的章程。

    根據《華盛頓時報》報導，《美國之音》憲章規定，要向外國聽眾「清晰有效」提供新聞，並展示美國政府的政策；此外，美國國際媒體署轄下的媒體還有《古巴廣播電視台》、《自由歐洲電台》、《自由電台》、《自由亞洲電台》等。

    根據《美國之音》報導，麥可派克還說，面向中國、關於中國的訊息傳播將是「極為優先」的考量，「我們需要推廣我們的價值觀，並非是說我們已經做到盡善盡美，而是我們作為一個國家所致力的，在我們的獨立宣言和憲法中所奉行的價值觀和原則，與奉行共產主義的中國有著原則上的分歧」。

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