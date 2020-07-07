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    武漢肺炎》澳洲維多利亞州新增191例 墨爾本再度「封城」

    維洲當局今（7）日緊急下令，超過500萬居民的墨爾本將再次「封城」，為期6週。（路透）

    維洲當局今（7）日緊急下令，超過500萬居民的墨爾本將再次「封城」，為期6週。（路透）

    2020-07-07 17:56:41

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲第2大城墨爾本的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例激增。當局今（7）日緊急下令，超過500萬居民的墨爾本將再次「封城」，為期6週。

    綜合外媒報導，墨爾本是維多利亞州首府，州長安德魯斯（Daniel Andrews）今表示，墨爾本和相鄰的密契爾郡（Mitchell Shire）將在8日午夜起封城，至少持續6週。他警告居民，「我們不能假裝」武漢肺炎危機已經結束。

    封城將從當地時間8日午夜11時59分（台灣時間8日晚間9時59分）開始，大多數學校將再度採行網路遠端教學，除非購買食物或其他必需品、就醫、無法在家完成的工作或學習，以及運動（有地區限制），墨爾本居民必須待在家裡。

    禁止2人以上公開聚會 餐廳只准外賣

    封城期間禁止2人以上的公開聚會，訪客不能上門，餐廳和咖啡館等餐飲業者將僅限提供外賣，體育館、電影院、妓院、美術館和動物園等將關閉。度假中的人可以完成假期，但封城開始就不能進行新旅行。

    儘管封鎖範圍僅涵蓋墨爾本和密契爾郡，但維州與新南威爾斯州的邊界將於7日11時59分（台灣時間7日晚間9時59分）起暫時關閉，為百年來首見。警察和軍方正在巡邏數十個過境點，並使用無人機等設施對其他州進行邊境管控。

    澳洲前幾個月成功遏阻疫情擴散，但維州近日卻爆發第2波疫情，迫使墨爾本西北的30萬名居民進行在家隔離。同時，墨爾本市區北部9棟住宅大樓爆發群聚感染，迄今已有69人確診，約3000名住戶已在4日起隔離。

    澳洲今日通報新增199例確診，維州佔了191例，是該州迄今最高單日增幅。目前澳洲染疫人數已達近8800例，其中106例死亡。

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