為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》百年來首見！ 澳洲人口最多2州間邊境將關閉

    澳洲維多利亞州與新南威爾斯州之間的邊境將自8日起關閉。圖為新南威爾斯州邊境的檢查站。（歐新社）

    澳洲維多利亞州與新南威爾斯州之間的邊境將自8日起關閉。圖為新南威爾斯州邊境的檢查站。（歐新社）

    2020-07-06 17:00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍存在風險，澳洲人口最多的維多利亞州（Victoria）與新南威爾斯州（New South Wales）今天（6日）宣布，2州之間的邊境將自8日起無限期關閉，這是當地百年來首見的防疫措施。

    綜合外媒報導，維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）近來武漢肺炎病例遽增，澳洲境內過去2週有超過95%的新增病例都出現在墨爾本。為防止疫情擴散，維多利亞州與新南威爾斯州之間的邊境將自明（7）日晚間11時59分起關閉。

    維多利亞州長安德魯斯（Daniel Andrews）今天表示，他與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、新南威爾斯州長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）共同做出無限期關閉邊境的決定，屆時僅持有許可證的民眾能正常通行。

    維多利亞州首府墨爾本與新南威爾斯州首府雪梨（Sydney）之間的航線是全世界最繁忙的航線之一，2州之間的邊境上次封閉是在1919年西班牙流感疫情期間。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澳洲防疫大醜聞！安全人員傳在飯店與隔離旅客啪啪啪
    2020-07-03 12:48

    澳洲防疫大醜聞！安全人員傳在飯店與隔離旅客啪啪啪
    武漢肺炎》澳洲維州單日新增75例 創2個多月新高
    2020-06-29 11:25

    武漢肺炎》澳洲維州單日新增75例 創2個多月新高
    法人級理財機器人登場 國民投資痛點有解 ！

    法人級理財機器人登場 國民投資痛點有解 ！
    澳大利亞維多利亞州疫情驟升 緊急狀態延長至7月19日
    2020-06-21 15:30

    澳大利亞維多利亞州疫情驟升 緊急狀態延長至7月19日
    才正想解禁 澳洲最大州又增「本土病例」感染途徑不明
    2020-06-13 16:51

    才正想解禁 澳洲最大州又增「本土病例」感染途徑不明
    Mighty Net創新基地 展示成果

    Mighty Net創新基地 展示成果
    國際今日熱門
    2020-07-06 00:07

    西雅圖自治區強制清場遇抵抗 員警仍用膝蓋壓頸

    2020-07-05 20:12

    對美國民主、疫情有貢獻？卡內基登報表揚Zoom創辦人

    2020-07-05 18:10

    炫富？特製「黃金口罩」要價11萬 印度商人：不確定是否有效...

    2020-07-05 21:24

    朴槿惠干政案重審10日將宣判 南韓檢方建請35年徒刑

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播