武漢肺炎》百年來首見！ 澳洲人口最多2州間邊境將關閉

澳洲維多利亞州與新南威爾斯州之間的邊境將自8日起關閉。圖為新南威爾斯州邊境的檢查站。（歐新社）

2020-07-06 17:00:03

〔即時新聞／綜合報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍存在風險，澳洲人口最多的維多利亞州（Victoria）與新南威爾斯州（New South Wales）今天（6日）宣布，2州之間的邊境將自8日起無限期關閉，這是當地百年來首見的防疫措施。

綜合外媒報導，維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）近來武漢肺炎病例遽增，澳洲境內過去2週有超過95%的新增病例都出現在墨爾本。為防止疫情擴散，維多利亞州與新南威爾斯州之間的邊境將自明（7）日晚間11時59分起關閉。

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維多利亞州長安德魯斯（Daniel Andrews）今天表示，他與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、新南威爾斯州長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）共同做出無限期關閉邊境的決定，屆時僅持有許可證的民眾能正常通行。

維多利亞州首府墨爾本與新南威爾斯州首府雪梨（Sydney）之間的航線是全世界最繁忙的航線之一，2州之間的邊境上次封閉是在1919年西班牙流感疫情期間。

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