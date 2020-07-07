控訴中國種族滅絕 維吾爾人向國際刑事法院提告習近平

維吾爾代表將中國最高領導人習近平告上國際刑事法院。圖為新疆喀什市主城區廣場上的習近平肖像。（路透資料照）

2020-07-07 16:54:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國迫害新疆維吾爾族的手段層出不窮，不僅企圖抹煞維族文化、宗教、生活方式，還進一步限制該族女性的生育權利。中國維吾爾族的海外代表6日稱，他們已向國際刑事法院（ICC）提交證據，以新方式推動對中國及其最高領導人涉嫌侵犯人權行為的正式調查。律師呈給法庭長達80頁的文件，要求追究包含習近平在內的30多名中國官員。

《華爾街日報》7日報導，這些海外維吾爾組織在文件中稱，東突厥斯坦流亡政府和東突厥斯坦民族覺醒運動（East Turkistan National Awakening Movement）向ICC檢察官提交了中國「廣泛且系統性」犯罪的證據，目的是促成一項調查。該文件稱，這些犯罪行為「大規模發生，因此都應進行調查，以確定是否可以起訴和審判涉嫌犯罪的人。」東突厥斯坦是維吾爾族對其故國的稱呼。

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上述文件將被指控的虐待歸咎於中國最高領導人，包括中國國家主席習近平和他的前任胡錦濤，以及新疆的官員和軍隊指揮官。

維吾爾團體還指控中國非法逮捕在柬埔寨、塔吉克境內的維吾爾人，並強迫兩國將維吾爾人遣返回中國。此外，他們還控訴中國過去十年來對新疆的政策，以及越來越嚴厲的安全維穩措施。

代表上述維吾爾組織提起該案的倫敦律師迪克森（Rodney Dixon）表示：「有明顯的法律途徑進行立案和調查。這不是象徵性的。」

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