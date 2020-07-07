中國疫情未平又爆發鼠疫 外媒：吃鼠染病、恐人傳人

中國內蒙古爆發鼠疫確診案例，圖為老鼠示意圖。（法新社）

2020-07-07 16:21:21

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未見緩和，中國內蒙古近日又爆發鼠疫，患者若不及時接受治療恐惡化至肺炎性鼠疫，當局現已發布警告，專家指出，肺炎性鼠疫具有人傳人的特性，若疫情擴散恐引起大規模流行。

根據《CNN》報導，內蒙巴彥淖爾市烏拉特中旗溫鎮近日傳出鼠疫確診案例，當局現已對該地區發布鼠疫疫情Ⅲ級預警通告，持續至今年底，據稱，鼠疫在該地區一直未曾滅絕，原因是當地存在大量的土撥鼠，被民眾視為桌上佳餚，因而確保了與感染源的經常性接觸。

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報導指出，本次爆發的確診案例屬三種鼠疫中的腺鼠疫，又稱淋巴腺鼠疫，未治療下的死亡率高達3至9成，不過若接受適當治療則可降至1成，在中世紀歐洲造成近半數人口死亡的黑死病便是此疾。

然而，若感染該疾的患者病情惡化至肺炎性鼠疫的階段，其死亡率將暴增，並出現人傳人的恐怖後果，按我國衛福部疾管署編定最新一期「鼠疫防治手冊」資料，若肺炎性鼠疫案例增加且未受良好控制，恐造成局部地區爆發或毀滅性的大流行。

根據世界衛生組織（WHO）的統計資料，每年約有1000至2000人感染鼠疫，但考量到未被報告的案例數量占大多數，此數據並不被視為貼近現實，同時，衡量到中國在武漢肺炎疫情爆發期間不被信任的數據透明度，鼠疫在內蒙古死灰復燃一事勢必成為各國衛生部門關注重點。

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