巴西總統再接受篩檢 籲支持者「不要太靠近自己」

巴西總統波索納洛出現發燒等武漢肺炎症狀，6日向支持者透露，已再次接受武漢肺炎病毒篩檢。（路透）

2020-07-07 10:09:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在巴西持續延燒，總統波索納洛曾多次未戴口罩出席活動，更經常與支持者互動，沒有保持社交距離。波索納洛6日則改口呼籲支持者「不要太靠近自己」，並透露自己已再次進行篩檢。

綜合外媒報導，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）出現發燒等武漢肺炎症狀，6日返回總統府時，向支持者透露，已再次接受武漢肺炎病毒篩檢和肺部檢查，篩檢結果預計在今（7）日午間出爐。

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波索納洛表示，自己剛從醫院回來，經檢查後肺部狀況沒問題，但波索納洛也提醒聚集在府外的民眾，「不要太靠近自己」。

自疫情爆發以來，波索納洛團隊多名幕僚確診，但波索納洛仍經常不遵守戴口罩及社交距離的規定。波索納洛在疫情期間曾接受3次病毒篩檢，結果皆呈陰性。巴西總統發言人馬塞多（Cintia Macedo）則回應表示，沒有總統發燒的消息，無法證實相關訊息。

根據《約翰霍普金斯大學》數據顯示，截至目前巴西累積超過162萬例確診，6.5萬例死亡，是全球確診數第二高的國家，僅次於美國。

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