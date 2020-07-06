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    軍情動態》拍板定案！ 印度空軍33架戰機採購案獲當局批准

    印度國防採購委員會2日與印度國防部部長會面批准通過戰機採購案，確定採購21架米格-29戰機、12架蘇-30MKI戰機以及248枚空對空飛彈，圖為印度蘇-30MKI戰機（法新社）。

    印度國防採購委員會2日與印度國防部部長會面批准通過戰機採購案，確定採購21架米格-29戰機、12架蘇-30MKI戰機以及248枚空對空飛彈，圖為印度蘇-30MKI戰機（法新社）。

    2020-07-06 12:20:40

    〔即時新聞／綜合報導〕在中印邊界衝突爆發之後，外媒先前報導印度空軍「緊急採購」33架戰鬥機，除了向俄國購買21架米格-29戰機（MiG-29）外，還跟國內廠商添購12架蘇-30MKI戰機（Su-30MKI）。過了半個月後，印度國防部近日終於批准採購，除此之外，亦會再買248枚空對空飛彈，並且將原有59架米格-29戰機升級。

    綜合外媒報導，印度國防採購委員會（Defence Acquisition Council）2日與印度國防部部長會面批准通過戰機採購案，確定向俄國購買21架米格-29戰機、向印度斯坦航空工業有限公司（Hindustan Aeronautics Ltd）購買12架蘇-30MKI戰機，總金額高達24.3億美金（約為新台幣715億元）

    除此之外，印度亦會對舊有的59架米格-29戰機進行升級。另外，印度國防採購委員會批准為印度空軍、海軍配備248枚阿斯特納飛彈（Astra Missile）空對空飛彈，亦批准印度國防研究與發展組織（DRDO）研發案，展開新型1000公里陸地攻擊巡航飛彈的設計與開發，而阿斯特納飛彈就是由印度國防研究與發展組織所研發，為印度自製的第一型中程空對空飛彈。

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