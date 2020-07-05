換湯不換藥！中國孔子學院易名「中外語言交流中心」

智利比納薩瑪（Vina del Mar）市的孔子學院，多年前在農曆新年期間舉辦活動。（路透檔案照）

2020-07-05 22:03:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國多年來在海外廣設「孔子學院」，以教導中文和傳播中國文化為宗旨，卻因運作不透明，淪為中共意識型態的宣傳統戰機器，在國際間臭名遠播，慘遭各國下架。然而，中國教育部近日文件顯示，孔子學院已改名「教育部中外語言交流中心」，疑準備換個包裝重新出發。

法國國際廣播電台（RFI）及美國新唐人電視台5日報導，近日在推特（Twitter）、微博（Weibo）等社群平台上廣傳的中國教育部文件指出，「孔子學院總部」已更名為「教育部中外語言交流中心」，不再對外使用「國家對外漢語教學領導小組辦公室」（國家漢辦）的名稱，且已開始運作，包括協辦今年度的線上全美中文大會。

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文件還顯示，該交流中心主任馬箭飛正是之前的國家漢辦黨委書記兼副主任、孔子學院總部副總幹事；「網絡孔子學院」的微信公眾號也已改名為「中文聯盟」。

然而，中國網友大多對改名不以為然，直言2004年創立的孔子學院成效不彰，「這麼愚蠢的機構，改名不如撤銷」，甚至有人揶揄「將妓院改成青樓、怡紅院，本質上有何區別？不過是故弄玄虛，愚弄外國人。」

事實上，孔子學院近年頻被指控是中共的「洗腦機器」，假宣揚文化之名，行文化侵略、干預學術之實；因此，雖孔子學院曾在160多國、逾500所大專院校插旗，但如今大勢已去，美、德、法、瑞典、澳洲等國接連下令撤銷合作關係，美國100多家已有40家關閉，瑞典最後一所在4月熄燈，澳洲新南威爾斯州的孔子學堂更在去年就全部收攤。

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