武漢肺炎》墨西哥死亡病例突破3萬 美國慶日加強邊境防疫

墨西哥因武漢肺炎死亡人數正式突破3萬。圖中，一名墨國葬儀社員工正在將武漢肺炎死者遺體移至棺材內。（路透）

2020-07-05 12:01:03

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，目前美洲疫情嚴峻，確診及死亡人數日日飆漲，情況絲毫不容輕視；墨西哥為疫情重症國家之一，據該國衛生部週六公布最新統計，週五單日新增逾523死，境內累計死亡人數宣告突破3萬。除此之外，因應美國獨立日7月4日假期，墨國在這個假日將加強邊境沿線防疫工作。

根據《路透》引述墨國週六最新數據，週五單日新增確診數為6914例，新增死亡病例則有523例；截至最新統計，墨國境內確診病例數達到25萬2165例，死亡病例數則突破3萬大關，累計為3萬366例。統計數字之鉅令人瞠目，但衛生部官員先前曾警告，實際情況可能遠比官方統計來得更加嚴重。

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4日為美國獨立日，美墨邊境跨境來往頻繁，而假期出遊人潮恐提升防疫難度，對此，墨西哥官員在本週末於北部邊境沿線各入境處設置衛生檢查站，加強衛生稽查，同時也透過墨國駐美領事館重申7月2日至5日將加大邊境防疫作業力道的警告，也呼籲應減少或避免不必要旅遊，以防疫情擴散。

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