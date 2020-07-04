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丹麥小美人魚又遭殃 被噴漆「種族歧視魚」

丹麥小美人魚像3日被人噴漆「種族主義魚」字句。（美聯社）

丹麥小美人魚像3日被人噴漆「種族主義魚」字句。（美聯社）

2020-07-04 13:45:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國「佛洛伊德之死」引發全球反種族主義浪潮，許多國家示威者將怒氣轉移至各地的雕像，丹麥哥本哈根的知名雕像「小美人魚」（The Little Mermaid）3日被人噴漆破壞，警方已展開調查。

綜合外媒報導，107歲的小美人魚雕像，每年吸引百萬遊客參觀，多次遭人破壞，包括1964年和1998年遭人「斬首」，1984年手臂被人砍斷，今年1月則被人以紅漆寫上「光復香港」（Free Hong Kong）字句。

哥本哈根警方表示，不明人士在小美人魚雕像噴上「種族主義魚」（Racist Fish）字樣，警方正在展開調查，哥本哈根周遭的其他雕像，也有遭到破壞的痕跡。

南丹麥大學（University of Southern Denmark）安徒生中心（H.C. Andersen centre）專家葛蘇文森（Ane Grum-Schwensen）則表示，有點難看出《小美人魚》故事和種族主義的關係。

小美人魚雕像靈感來自於安徒生1837年的童話故事，由丹麥雕塑家埃里克森（Edvard Eriksen）創作，高約125公尺、重175公斤。多年來經常被示威者、社運人士破壞以傳達政治信息。

小美人魚像1月則被人以紅漆寫上「光復香港」字句。（歐新社）

小美人魚像1月則被人以紅漆寫上「光復香港」字句。（歐新社）

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