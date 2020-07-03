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馬克宏任命為法國新任總理 卡斯特克斯：我接受了

法國總統馬克宏（右）任命卡斯特克斯（左）為法國新任總理。（路透檔案照）

法國總統馬克宏（右）任命卡斯特克斯（左）為法國新任總理。（路透檔案照）

2020-07-03 23:45:02

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統府艾利榭宮今（3日）聲明指出，總理菲利普（Edouard Philippe）提出辭呈，並獲總統馬克宏（Emmanuel Macron）批准，馬克宏任命高階文官卡斯特克斯（Jean Castex）為新任總理，卡斯特克斯對此表示：「我接受了。」

根據《衛報》報導，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）危機期間，菲利普負責說明細節，而馬克宏負責處理大場面，但在新聞發布會上，菲利普表現出鎮定、放心和嚴肅的態度，深獲法國人民歡迎，隨著馬克宏的聲勢下滑，菲利普的聲望也越來越高。

根據《彭博》報導，法國總統馬克宏是為避免總統大選受到影響，將潛在競爭對手、前總理菲利普推到一邊，現在出乎意料地，馬克宏任命前總統薩科奇（Nicolas Sarkozy）的保守派助理卡斯特克斯為法國新任總理，為自己的總統連任之路注入新的動力。

報導指出，卡斯特克斯與法國共和黨有關聯，並不屬於馬克宏的中間派路線，馬克宏正試圖及時重塑自己的形象以爭取連任，被指派的卡斯特克斯在聲明中指出，已經意識到自己的任務範圍，「共和國總統任命我為總理，考慮到我們國家的特殊情況，我接受了。」

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