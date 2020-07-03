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中國霸凌民主盟友 波頓要澳洲硬起來

前美國白宮國家安全顧問波頓。（美聯社檔案照）

前美國白宮國家安全顧問波頓。（美聯社檔案照）

2020-07-03 21:05:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國強推「香港版國安法」引發民主國家撻伐，澳洲也表達將對港人伸出援手。前美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）近日接受澳洲媒體專訪指出，澳洲應與民主盟友一同強硬遏止中國恃強凌弱，「現在的中國已如此行事，往後地位更強大時，又會做出什麼事？」

波頓在《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）3日刊出的專訪中指出，中國對澳洲、美國及其盟友的行為「形同霸凌」，強調「現在正是挺身對抗他們（中國）的時候」，否則只會淪為中國的「附庸國」（vassal states）。

他認為，沒有任何國家願意在國防或貿易領域被中國「佔便宜」，更不願意被當成協助中國擴張的「商品供應者」（commodity supplier），「他們（中國）以為購買澳洲和美國的農產品，我們就會淪為替『中華帝國』（Middle Kingdom）服務的友善第三世界國家，休想（Forget it），應對21世紀的中國，是攸關我們生死的問題。」

波頓觀察到，澳洲當前主流聲音已不贊同與中國密切往來，與20至25年前恰好相反；至於日本、韓國和印度等美國盟友，也都在急起直追，並後來居上。

波頓亦談及美國總統大選後，未來發展可能存在很大變數。不過，雖然川普任內政局動盪，但「美國的政治體質並沒有大幅改變」。他相信，一旦川普連任失敗，美國和各盟國之間，以及美國共和黨內的問題，都是「可修補的」，「共和黨並沒有太大改變，我想川普是一個特例（anomaly）。」

他另強調，雖然美國在貿易上與加拿大、歐盟、日本和澳洲都有紛爭，但這與美中的貿易衝突屬於不同層次，因為「我們都不希望知識產權被盜竊，以及被強迫轉移技術。」

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