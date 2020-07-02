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武漢肺炎》南韓疫情復燃外擴 光州市428校停課

南韓的武漢肺炎疫情近期不僅有復燃跡象，也發現疫情逐漸從首爾向外擴散，而光州市在昨天也出現單日22例確診；對此南韓教育部在今天（7月2日）表示，為因應武漢肺炎，全國有522所學校在今日改為線上授課。示意圖。（歐新社）

南韓的武漢肺炎疫情近期不僅有復燃跡象，也發現疫情逐漸從首爾向外擴散，而光州市在昨天也出現單日22例確診；對此南韓教育部在今天（7月2日）表示，為因應武漢肺炎，全國有522所學校在今日改為線上授課。示意圖。（歐新社）

2020-07-02 21:48:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期不僅有復燃跡象，疫情也逐漸從首爾首都圈向外擴散，光州市在昨天（7月1日）也出現單日22例確診；南韓教育部今天（7月2日）表示，為因應武漢肺炎，全國有522所學校今日起改為線上授課，禁止學生到校，其中，光州市有438所學校停課。

根據《韓聯社》報導，目前南韓已有1萬2904人確診，造成282人死亡；昨天單日共新增54人確診病例，其中境外輸入10人，而社區感染依序為光州市22人確診、首爾市13人、京畿道5人、忠清南道2人、大邱市和大田市各1人。

由於目前南韓疫情，似乎有逐漸從首爾首都圈向外蔓延的跡象，對此，南韓教育部在今天（7月2日）表示，受武漢肺炎影響，全國有522所學校暫停到校上課，改為線上遠端授課，其中光州市最多，共占438所學校，而首爾僅3所學校。

自南韓各級學校在5月20日分階段陸續復學後，截至7月1日共有32人確診，教職人員也有9人確診。

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