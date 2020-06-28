武漢肺炎》南韓再爆大型教會群聚感染 27日增62例逾半集中首都圈

南韓首都圈再度爆發教會大型群聚感染事件，27日單日新增62例確診，過半集中在首都圈。（美聯社）

2020-06-28 12:31:48

〔即時新聞／綜合報導〕南韓26日發生首爾冠岳區知名大型教會「旺成教會」嚴重群聚感染事件，首都圈第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情正式爆發，相關影響持續；據南韓防疫單位最新數據，27日單日新增62例確診病例，泰半集中於首都圈；截至目前，南韓境內累計病例數已達1萬2715例。

南韓首都圈自今年年初起就不斷爆出大小型群聚感染事件，繼新天地教會大型群聚感染案之後，旺成教會案再度將首都圈疫情緊張狀況推升。根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部數據，27日南韓新增62例確診，單日新增數字時隔8日，再次升回到60例以上。

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了解新增病例感染途徑，62例中有40例是社區感染，過半集中在首都圈，分別為首爾市、京畿道各13例，兩地疫情數字近日大幅度上升，判斷與旺成教會案有關，其餘病例分布地區還有大田市6例、光州市4例、全羅南道3例和忠清北道1例。

62例中有22例屬於境外輸入性病例，16例在入境檢疫過程中確診，6例則是入境後居家隔離期內確診；當日無新增死亡病例。

與旺成教會案相關病例曾造訪之建物緊鄰韓國國會議事堂及韓國放送公社（KBS）總部，若此案疫情擴散，恐有不少議員及藝人等公眾人物都將處於高感染風險當中，引起防疫單位及各界高度關注，提醒近期有意赴南韓旅遊國人可適當調整出遊日期，以策安全。

截至最新統計，南韓境內確診累計達1萬2715例，死亡病例數則為282例。

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