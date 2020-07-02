疫情再升溫 WHO：過去一週日增病例均破16萬

世界衛生組織秘書長譚德塞指出，過去一週每天新增病例均超過16萬例，而且自疫情爆發後記錄到的所有確診病例，逾半都是在6月出現。（路透）

2020-07-02 07:29:23

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，至今全球確診病例已超過1064萬例，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，過去一週每天新增病例已超過16萬例，而且自疫情爆發後記錄到的所有確診病例，逾半都是在6月出現。

確診病例破千萬 過半在6月新增

根據《約翰霍普金斯大學》目前最新統計顯示，全球累計確診已超過1064.4萬例，累計死亡人數也超過51.3萬例。其中美國確診病例已超過267.7萬例，死亡則是超過12.7萬。巴西則是超過140萬例，俄羅斯、印度分別超過65萬例、58萬例。

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譚德塞1日在虛擬視訊簡報會上表示，過去一週全球的每日新增病例均超過16萬例，自疫情爆發以來，有60%的病例都是在6月通報的。譚德塞重申採取全面性的防疫作法才是遏制病毒的最佳方式，並指有些國家對接觸者進行追蹤、隔離，同時也採取保持社交距離與戴口罩等多種防疫措施，目前這些國家也控制住疫情並挽救了人命。但WHO憂心，也有些國家只採取片面作法，並未運用所有可用工具，他認為這些國家還有漫長且艱難的道路要走。

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