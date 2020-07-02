為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

疫情再升溫 WHO：過去一週日增病例均破16萬

世界衛生組織秘書長譚德塞指出，過去一週每天新增病例均超過16萬例，而且自疫情爆發後記錄到的所有確診病例，逾半都是在6月出現。（路透）

世界衛生組織秘書長譚德塞指出，過去一週每天新增病例均超過16萬例，而且自疫情爆發後記錄到的所有確診病例，逾半都是在6月出現。（路透）

2020-07-02 07:29:23

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，至今全球確診病例已超過1064萬例，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，過去一週每天新增病例已超過16萬例，而且自疫情爆發後記錄到的所有確診病例，逾半都是在6月出現。

確診病例破千萬 過半在6月新增

根據《約翰霍普金斯大學》目前最新統計顯示，全球累計確診已超過1064.4萬例，累計死亡人數也超過51.3萬例。其中美國確診病例已超過267.7萬例，死亡則是超過12.7萬。巴西則是超過140萬例，俄羅斯、印度分別超過65萬例、58萬例。

譚德塞1日在虛擬視訊簡報會上表示，過去一週全球的每日新增病例均超過16萬例，自疫情爆發以來，有60%的病例都是在6月通報的。譚德塞重申採取全面性的防疫作法才是遏制病毒的最佳方式，並指有些國家對接觸者進行追蹤、隔離，同時也採取保持社交距離與戴口罩等多種防疫措施，目前這些國家也控制住疫情並挽救了人命。但WHO憂心，也有些國家只採取片面作法，並未運用所有可用工具，他認為這些國家還有漫長且艱難的道路要走。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
輝瑞：武漢肺炎疫苗測試 初步結果振奮人心
2020-07-02 06:59

輝瑞：武漢肺炎疫苗測試 初步結果振奮人心
武漢肺炎》疫情肆虐 全球旅遊業估計恐損97兆元
2020-07-01 23:59

武漢肺炎》疫情肆虐 全球旅遊業估計恐損97兆元
Mighty Net創新基地 展示成果

Mighty Net創新基地 展示成果
武漢肺炎》駐菲代表處大樓出現武漢肺炎確診 暫停領務服務
2020-07-01 23:15

武漢肺炎》駐菲代表處大樓出現武漢肺炎確診 暫停領務服務
武漢肺炎》全球逾51萬人不治 確診破1050萬例
2020-07-01 22:57

武漢肺炎》全球逾51萬人不治 確診破1050萬例
女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒

女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒
中國爆新種豬流感病毒 武漢大學專家：可能全球大流行
2020-07-01 18:43

中國爆新種豬流感病毒 武漢大學專家：可能全球大流行
武漢肺炎》鎖定DNA疫苗為開發主軸 國衛院拚明年下半年問世
2020-07-01 17:12

武漢肺炎》鎖定DNA疫苗為開發主軸 國衛院拚明年下半年問世
國際今日熱門
2020-07-01 09:17

網瘋傳持刀搶劫影片 劫匪15秒內連遭酒瓶6次爆頭 影片

2020-07-01 10:38

美14州上月病例倍增 佛奇：再消極抗疫將日增10萬例

2020-07-01 10:47

美國會提「香港避風港法案」 賦予港人不限額政治庇護

2020-07-01 09:23

稱國安法是「走出困局的轉機」林鄭月娥：回歸以來最重要發展

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播