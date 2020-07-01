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武漢肺炎》全球逾51萬人不治 確診破1050萬例

圖為中國北京1日民眾接受武肺病毒採檢。（歐新社）

圖為中國北京1日民眾接受武肺病毒採檢。（歐新社）

2020-07-01 22:57:33

〔中央社〕法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間1日11時（台灣1日晚間7時），全球至少51萬1312人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），確診病例逾1050萬9550例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有530萬2100人被視為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現症狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬7425人病故，累計確診數達263萬6538例，至少72萬631人已康復。

巴西死亡人數在全球僅次於美國，境內累計5萬9594人不治，累計確診達140萬2041例。

其他疫情重災區還包括英國（4萬3730死，31萬2654例確診）、義大利（3萬4767死，24萬578例確診）、法國（2萬9843死，20萬1208例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3534例確診。

從區域來看，歐洲累計確診274萬682例，19萬7257死；美國和加拿大累計確診268萬5179例，13萬6060死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診258萬7730例，11萬6459死。

亞洲累計確診132萬2495例，3萬5023死；中東地區累計確診75萬9198例，1萬6278死；非洲累計確診40萬4945例，1萬102死；大洋洲累計確診9328例，133死。

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