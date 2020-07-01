中國爆新種豬流感病毒 武漢大學專家：可能全球大流行

中國專家認為，此次發現的新品種豬流感病毒，有可能引發全球大流行。示意圖。（路透檔案照）

2020-07-01 18:43:14

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未結束，中國出現由豬隻帶原的新品種流感病毒，至於是否引發全球大流行？武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋今（1日）鬆口：「可能性是有的。」

《英國廣播公司新聞》（BBC）6月30日報導，《美國國家科學院院刊》6月29日刊登的1份研究指出，中國近期出現由豬帶原，但可感染人類的「G4 EA H1N1」病毒，與2009年發生的豬流感病毒相似，但出現一些變化，可以在人類呼吸道內的細胞中生長和繁殖，2011年至2018年都有中國養豬場人員感染，目前的流感疫苗對該病毒並無保護作用。

請繼續往下閱讀...

中國官媒《環球時報》報導，武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋今（1日）受訪表示，世界衛生組織在2009年，對於全球流感大流行提高警告級別，此次發現的「G4新型豬流感病毒」若與2009年的豬流感病毒差不多，「也含有人類流感基因片段的話，是可以在人與人之間傳播流行的。」

楊占秋指出，「G4新型豬流感病毒引起世界性大流行的可能性是有的，尤其是在冬春之際的病毒流行季節」，2009年的豬流感病例，主要都出現在美國、墨西哥，現在雖然不是流感病毒流行季節，但也不能掉以輕心，必須提高警覺。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法