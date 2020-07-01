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加拿大警告在香港公民 遭任意拘留風險升高

中國通過「港區國安法」，加拿大政府今天警告在香港的加拿大公民，他們面臨被任意拘留和引渡到中國大陸的風險升高。圖為香港立法會議員朱凱廸（前排左起）、香港民間人權陣線副召集人陳皓桓、前立法會議員「長毛」梁國雄今天上街遊行反對港版國安法，仍堅持「五大訴求」。（彭博）

中國通過「港區國安法」，加拿大政府今天警告在香港的加拿大公民，他們面臨被任意拘留和引渡到中國大陸的風險升高。圖為香港立法會議員朱凱廸（前排左起）、香港民間人權陣線副召集人陳皓桓、前立法會議員「長毛」梁國雄今天上街遊行反對港版國安法，仍堅持「五大訴求」。（彭博）

2020-07-01 19:11:38

〔中央社〕中國通過「港區國安法」後，加拿大政府今天警告在香港的本國公民，他們面臨被任意拘留和引渡到中國大陸的風險升高。

加拿大政府在最新的旅遊警示中提及：「港區國安法已經在2020年7月1日生效，基於國家安全理由，你可能面臨遭任意拘留的風險升高，且可能被引渡到中國大陸。」

加拿大政府的警告表明，在中國對香港實施這項禁止顛覆分裂國家、恐怖主義和勾結外國勢力的法律後，部分西方國家政府對本國公民的擔憂加深。

加拿大與中國先前因為互相逮捕公民引發紛爭後，兩國關係處於多年來的最低點。

2018年12月1日，加拿大當局應美國的引渡請求而逮捕華為財務長孟晚舟，大約9天後，中國也拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）。

從那時以來，康明凱和史佩弗就被中國關押，並在加拿大法院裁定孟晚舟引渡程序繼續進行的數週後，中國當局以涉嫌為境外刺探國家秘密和情報罪名，對兩人提起公訴。

北京方面毫不掩飾，康明凱、史佩弗的命運與孟晚舟緊緊聯繫在一起的事實。

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