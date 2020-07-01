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日本昨單日新增138例確診 創解封後新高

日本昨單日新增138人確診，創下解封後單日最多新增病例數。圖為橫濱中華街。（法新社）

日本昨單日新增138人確診，創下解封後單日最多新增病例數。圖為橫濱中華街。（法新社）

2020-07-01 11:36:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復燃，新增確診病例連3天超過100人，昨天單日新增138名確診病例，創下解除「緊急事態宣言」後的單日最多新增數。

根據日本《共同社》報導，在昨日單日新增的138名確診病例中，光是東京都就有54例，這也是東京都連續5天新增超過50例，先前疫情較為穩定的神奈川縣也在近期大幅增加，昨日單日就增加了31例。而東京都與神奈川縣的確診增加都和有陪客服務的餐飲業及夜生活相關，其中神奈川縣橫濱市就有一間牛郎酒吧發生群聚感染，店內26名員工確診武漢肺炎。

東京都政府指稱，目前在沒有陪客服務的餐廳聚餐、酒會等容易密集的場所也會有疫情蔓延，甚至還有疑似通過酒會等感染後帶到家裡的例子，對於是否有社區感染的徵兆目前無法判斷。

另外，在昨日新增的確診病例中，包括群馬縣自6月24日以來出現首例，兵庫縣自26日以來出現首例等，顯見日本各地都有疫情復燃跡象。目前日本國內確診病例達1萬8714人，死亡病例為972例，若包含郵輪「鑽石公主號」在內，確診病例達1萬9426人，死亡病例為985例。

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