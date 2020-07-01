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美14州上月病例倍增 佛奇：再消極抗疫將日增10萬例

佛奇提出警告，指政府及民眾若都不願意積極抗疫，接下來將變成1日增加10萬確診病例的情況，讓疫情更加嚴峻。（彭博）

佛奇提出警告，指政府及民眾若都不願意積極抗疫，接下來將變成1日增加10萬確診病例的情況，讓疫情更加嚴峻。（彭博）

2020-07-01 10:38:17

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，至今美國每日新增病例仍居高不下，6月份更有14州的確診病例增幅倍增。美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）也對目前狀況提出警告，指政府及民眾若都不願意積極抗疫，接下來將變成1日增加10萬確診病例的情況，讓疫情更加嚴峻。

根據《約翰霍普金斯大學》目前最新統計顯示，全球累計確診已超過1043萬例，累計死亡人數也將近51萬例。其中美國確診病例已接近263萬例，死亡則是超過12.7萬。至於近日的單日新增病例更持續超過4萬例，根據世界實時統計數據（worldometers）統計顯示，昨日全美單日新增就超過4.6萬例。《路透》最新統計也指出，美國僅有4州的6月病例增加幅度不到10%，有多達14州在6月的確診病例增加超過1倍，其中亞利桑那州6月的病例數增加幅度更高達294%，其次則是南卡羅來納州增加200%，阿肯色州則是179%。

佛奇週二為此提出警告，指近期感染率再度增長，若狀況持續不改善，可能將擴大成單日新增10萬例的恐怖數字，他為此表示嚴重憂心，並指疫情將變得十分嚴峻。他也指出，目前美國在抗疫上的方向錯誤，呼籲所有人應配戴口罩、別出入群聚場合等，並指民眾聚集在俱樂部或者酒吧等處，都促發了新一波的感染疫情。對於疫苗能否有效解決疫情，佛奇也持保留態度，並指能獲得安全有效的疫苗很重要，但無法保證會有能夠完全針對COVID-19的疫苗。

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