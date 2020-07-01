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川普勝利！姪女出書爆料家族黑歷史 遭法官下令暫停出版

在美國總統大選前夕，關於川普秘辛的書籍陸續出版。（彭博）

在美國總統大選前夕，關於川普秘辛的書籍陸續出版。（彭博）

2020-07-01 10:57:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國安顧問波頓最新出版的回憶錄《事發之室－白宮回憶錄》，內文爆料許多川普總統內幕，引發各界關注，不只波頓出書，連川普的姪女瑪麗（Mary Trump）也預計出書爆料川普家族秘辛，但遭川普弟弟羅伯特（Robert Trump）攔下，他向法院要求頒布臨時出版禁令，獲法官同意。

綜合外媒報導，瑪麗是川普哥哥小佛瑞德（Fred Trump Jr.）的女兒，她即將於7月28日出版的新書《永不滿足：創造世界最危險男人的家庭》（暫譯，Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man），由於涉及川普家族內幕，加上正逢美國總統大選前夕，消息一出立刻成為焦點，但其他家族成員則試圖阻止該書出版。

川普弟弟羅伯特一開始向紐約皇后區一家法院要求，發布臨時出版禁令，但後來遭到駁回，後來他又尋求杜且斯縣（Dutchess County）法院，獲得同意，要求瑪麗與她的出版商必須先回應羅伯特提出的訴訟。

該書原預計在7月28日出版，若陷入漫長的法律訴訟，恐在11月的選舉之前都無法發行；這本書也令作者與其他川普家族成員出現紛爭，川普先前接受《Axios》專訪時也表示，「她不被允許撰寫這本書，你知道的，當我們安頓了她和她的哥哥，她簽署了保密條款。」

對於川普家族阻止出版，瑪麗委任律師日前曾發出聲明表示，川普家族試圖不讓大眾知道真相，但強調這樣的要求有違美國憲法第一修正案，相信法院不會受理。

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