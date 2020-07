川普勝利！姪女出書爆料家族黑歷史 遭法官下令暫停出版

在美國總統大選前夕,關於川普秘辛的書籍陸續出版。(彭博)

2020-07-01 10:57:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國前國安顧問波頓最新出版的回憶錄《事發之室-白宮回憶錄》,內文爆料許多川普總統內幕,引發各界關注,不只波頓出書,連川普的姪女瑪麗(Mary Trump)也預計出書爆料川普家族秘辛,但遭川普弟弟羅伯特(Robert Trump)攔下,他向法院要求頒布臨時出版禁令,獲法官同意。

綜合外媒報導,瑪麗是川普哥哥小佛瑞德(Fred Trump Jr.)的女兒,她即將於7月28日出版的新書《永不滿足:創造世界最危險男人的家庭》(暫譯,Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man),由於涉及川普家族內幕,加上正逢美國總統大選前夕,消息一出立刻成為焦點,但其他家族成員則試圖阻止該書出版。

川普弟弟羅伯特一開始向紐約皇后區一家法院要求,發布臨時出版禁令,但後來遭到駁回,後來他又尋求杜且斯縣(Dutchess County)法院,獲得同意,要求瑪麗與她的出版商必須先回應羅伯特提出的訴訟。

該書原預計在7月28日出版,若陷入漫長的法律訴訟,恐在11月的選舉之前都無法發行;這本書也令作者與其他川普家族成員出現紛爭,川普先前接受《Axios》專訪時也表示,「她不被允許撰寫這本書,你知道的,當我們安頓了她和她的哥哥,她簽署了保密條款。」

對於川普家族阻止出版,瑪麗委任律師日前曾發出聲明表示,川普家族試圖不讓大眾知道真相,但強調這樣的要求有違美國憲法第一修正案,相信法院不會受理。

