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拜登：疫情期間不會辦造勢 批川普防疫不力

民主黨總統參選人拜登宣布，武漢肺炎疫情期間部會舉辦造勢大會。（路透）

民主黨總統參選人拜登宣布，武漢肺炎疫情期間部會舉辦造勢大會。（路透）

2020-07-01 10:48:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國預定將在今年11月具行總統大選，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）6月30日表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行期間將不會舉行競選造勢大會。

綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）日前在奧克拉荷馬州的首場造勢大會，出席人數不如預期，更傳出團隊8人確診。拜登表示，將不會舉行造勢集會，依照遵守醫師的指示，不僅是為了自身健康，也為了國家。拜登也補充，自己尚未接受病毒篩檢。

拜登也再次抨擊川普對疫情的處理，當各國領袖採取必要措施、政策防止病毒擴散時，川普卻讓美國防疫失敗。並諷刺川普這名「戰時總統」似乎向武漢肺炎舉白旗投降了。

拜登在黨內提名後曾表示，受到疫情影響，進行現代史上最不尋常的競選活動。拜登自3月美國爆發疫情以來多舉行線上活動，包括遠距採訪等。但拜登認為，這樣的方式也幫助自己以前所未有的方式和選民建立聯繫。

儘管飽受批評，川普仍明確表示希望重新參與選舉造勢，但川普團隊6月30日表示，目前沒有新的造勢活動時間或地點要宣布。

根據民調網站「真清晰政治」（RealClearPolitics）最新的綜合民調，民主黨拜登領先尋求連任的川普9.6個百分點。

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