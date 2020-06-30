WHO赴中調查病毒起源 中方回應：支持病毒源頭的科研

趙立堅：疫情以生命作為代價告誡我們，各國應超越地域種族、歷史文化乃至社會制度的不同，攜起手來構建人類命運共同體，共同維護好我們人類唯一可以生存的這個星球。（美聯社）

2020-06-30 21:45:54

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，下週將會派出一組專家前往中國，調查新冠病毒的起源，對此中國回應表示：支持各國科學家開展病毒源頭和傳播途徑的全球科學研究。

綜合外媒報導，全球疫情持續延燒，感染人數持續攀升，遲遲不見疫情趨緩。WHO秘書長譚德塞週一在線上簡報指出，將會派遣專家前往中國調查新型冠狀病毒的起源「了解病毒的起源非常、非常重要」。

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而在今天的例行記者會上，路透社記者向中國外交部發言人趙立堅提出兩個問題：第一個問題，現在距離首次發現武漢肺炎病例已近6個月了。中國在應對疫情和其帶來的政治影響方面有什麼思考？第二個問題，世衛組織稱下週將派專家組來華調查病毒起源。中方對此持何態度？

對此趙立堅回應道，關於第一個問題，中國政府始終堅持人民至上、生命至上，為保護人民生命健康安全，國家暫停社會和經濟運行，果斷採取隔離等措施，遵循世衛組織的專業建議，科學施策，阻斷病毒傳播。並且在第一時間向世界衛生組織、有關國家和地區組織主動通報疫情信息，分享新冠病毒基因信息，分享抗疫經驗。

而關於第二個問題，中方一貫認為，病毒溯源是科學問題，應當由科學家和醫學專家開展相關研究。自疫情發生以來，中國同世衛組織就病毒溯源問題一直保持著溝通與合作，中國科學家也與國際同行進行著科學交流，中方繼續支持各國科學家開展病毒源頭和傳播途徑的全球科學研究。

隨後趙立堅補充道「病毒是人類共同的敵人，病毒是人類共同的敵人，中國作為世界上負責任的國家，願意為此作出自己的貢獻。」

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