逃逸30多年落網 美國「金州殺人魔」終承認犯數十案

美國「金州殺人魔」迪安格羅(中)在1970年代到1980年代犯案累累,令加州民眾聞風喪膽,逍遙法外30多年後落網。他今天坦承犯下13項謀殺罪和數十起強暴、搶劫和綁架案。(路透)

2020-06-30 17:56:29

〔中央社〕美國「金州殺人魔」迪安格羅在1970年代到1980年代犯案累累,令加州民眾聞風喪膽,逍遙法外30多年後落網。他今天坦承犯下13項謀殺罪和數十起強暴、搶劫和綁架案。

74歲的迪安格羅(Joseph James DeAngelo Jr.)坦承自己就是惡名昭彰的連環殺人魔與暗夜強暴犯,檢察官在加州首府沙加緬度(Sacramento)舉行的認罪聽證會上,宣讀他駭人的犯罪細節。

檢察官西恩‧霍(Thien Ho,音譯)在臨時法庭上說:「迪安格羅罪行猖狂,作案規模簡直令人難以置信。」迪安格羅是越戰老兵,回國後於1970年代在加州擔任警察。

這場聽證會移師加州州立大學沙加緬度分校舉行,是為了讓受害者能在保持安全社交距離的情況下出席。

西恩‧霍說:「他(金州殺人魔)每次逃之夭夭,消失在暗夜中,都讓加州社區驚嚇不已。」

迪安格羅身穿橘色連身囚衣戴著透明面罩,坐輪椅進場,看似相當虛弱,面對法官問話,他僅簡短回答「是」、「不是」、「有罪」和「我認罪」。他已同意認罪協議的條款,換取沒有假釋機會的無期徒刑。

檢察官哈勒戴(Amy Holliday)說,加州準備廢除死刑,並確保迪安格羅獲判連續11個終身監禁且無假釋。

「金州殺人魔」(Golden State Killer)迪安格羅在1975至1986年間犯案,這段期間他的綽號還有「東區強暴犯」(East Area Rapist)、「鑽石結殺手」(Diamond-Knot Killer)和「原始暗夜尾隨者」(Original Night Stalker)。

最後一次犯案後,他銷聲匿跡了30多年,終於在2018年落網。調查人員透過DNA分析,順藤摸瓜揪出迪安格羅,為這場緝凶行動畫下句點。

在迪安格羅遭捕前約兩個月,以這樁懸案為藍本的暢銷寫實犯罪小說「我將在黑暗中消失」(I'll Be Gone in the Dark)出版問世,獲得讀者熱烈迴響,被認為是迪安格羅落網的破案功臣。

迪安格羅起初僅被控於1978年謀殺一對新婚夫婦,這對夫婦是在沙加緬度郊區的蘭喬科多瓦(Rancho Cordova)遛狗時遭槍殺。迪安格羅當時提出無罪申訴。

不過西恩‧霍說,迪安格羅除了犯下的罪行,包括「13項已知的謀殺罪和近50起強暴」,還有數十起搶劫案。

