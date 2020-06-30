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逃逸30多年落網 美國「金州殺人魔」終承認犯數十案

美國「金州殺人魔」迪安格羅（中）在1970年代到1980年代犯案累累，令加州民眾聞風喪膽，逍遙法外30多年後落網。他今天坦承犯下13項謀殺罪和數十起強暴、搶劫和綁架案。（路透）

美國「金州殺人魔」迪安格羅（中）在1970年代到1980年代犯案累累，令加州民眾聞風喪膽，逍遙法外30多年後落網。他今天坦承犯下13項謀殺罪和數十起強暴、搶劫和綁架案。（路透）

2020-06-30 17:56:29

〔中央社〕美國「金州殺人魔」迪安格羅在1970年代到1980年代犯案累累，令加州民眾聞風喪膽，逍遙法外30多年後落網。他今天坦承犯下13項謀殺罪和數十起強暴、搶劫和綁架案。

74歲的迪安格羅（Joseph James DeAngelo Jr.）坦承自己就是惡名昭彰的連環殺人魔與暗夜強暴犯，檢察官在加州首府沙加緬度（Sacramento）舉行的認罪聽證會上，宣讀他駭人的犯罪細節。

檢察官西恩‧霍（Thien Ho，音譯）在臨時法庭上說：「迪安格羅罪行猖狂，作案規模簡直令人難以置信。」迪安格羅是越戰老兵，回國後於1970年代在加州擔任警察。

這場聽證會移師加州州立大學沙加緬度分校舉行，是為了讓受害者能在保持安全社交距離的情況下出席。

西恩‧霍說：「他（金州殺人魔）每次逃之夭夭，消失在暗夜中，都讓加州社區驚嚇不已。」

迪安格羅身穿橘色連身囚衣戴著透明面罩，坐輪椅進場，看似相當虛弱，面對法官問話，他僅簡短回答「是」、「不是」、「有罪」和「我認罪」。他已同意認罪協議的條款，換取沒有假釋機會的無期徒刑。

檢察官哈勒戴（Amy Holliday）說，加州準備廢除死刑，並確保迪安格羅獲判連續11個終身監禁且無假釋。

「金州殺人魔」（Golden State Killer）迪安格羅在1975至1986年間犯案，這段期間他的綽號還有「東區強暴犯」（East Area Rapist）、「鑽石結殺手」（Diamond-Knot Killer）和「原始暗夜尾隨者」（Original Night Stalker）。

最後一次犯案後，他銷聲匿跡了30多年，終於在2018年落網。調查人員透過DNA分析，順藤摸瓜揪出迪安格羅，為這場緝凶行動畫下句點。

在迪安格羅遭捕前約兩個月，以這樁懸案為藍本的暢銷寫實犯罪小說「我將在黑暗中消失」（I'll Be Gone in the Dark）出版問世，獲得讀者熱烈迴響，被認為是迪安格羅落網的破案功臣。

迪安格羅起初僅被控於1978年謀殺一對新婚夫婦，這對夫婦是在沙加緬度郊區的蘭喬科多瓦（Rancho Cordova）遛狗時遭槍殺。迪安格羅當時提出無罪申訴。

不過西恩‧霍說，迪安格羅除了犯下的罪行，包括「13項已知的謀殺罪和近50起強暴」，還有數十起搶劫案。

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