牛津研究：中俄假消息網路散播能力 遠勝傳統媒體

英國最新研究發現，在法、德等國的社群平台中，中國、俄羅斯、伊朗官媒記者放出的錯誤消息，能比其他歐洲主流媒體獲得更多觀眾。圖為報紙示意圖。（法新社檔案照）

2020-06-29 22:40:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕英國牛津大學「牛津網路研究所」（Oxford Internet Institute）的最新研究發現，在法、德等國的社群平台中，中國、俄羅斯、伊朗官媒記者放出的錯誤消息，能比其他歐洲主流媒體獲得更多觀眾。

根據《法新社》報導，研究人員分析了俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」（RT）、俄國官媒「衛星通訊社」（Sputnik News）、中國環球電視網、中國國際廣播電台，與中國官媒新華社的產出外語內容，以及伊朗、土耳其的官媒外語新聞內容。比較每個網站5月18日至6月5日間，前20名人氣文章的讀者參與度，分析共有多少人針對文章分享、轉推、按讚、留言，分數愈高，讀者參與度愈高。

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最後研究人員發現，俄羅斯官媒「今日俄羅斯」的法語內容獲得528分、新華社法語內容獲得374分，皆比法國當地報紙《世界報》（Le Monde）的分數，105分還要高許多。而在德國，「今日俄羅斯」雖然只拿下158分，但仍比本地媒體《明鏡》（Der Spiegel）的90分高出許多。

這些由中、俄、伊朗官媒以法文、德文撰寫，來源往往不明的文章，囊括了陰謀論與失真的內容，在臉書與推特的網友之間獲得廣泛的共鳴。牛津網路研究所指出，在這些法文、德文、西班牙文的媒體中，外國官媒們透過批判西方民主體制、褒獎自己的國家、宣揚關於病毒起源的陰謀論等手法，將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）政治化。

從去年法國「黃背心運動」期間，到近幾個月武漢肺炎疫情讓歐洲幾乎停擺，俄羅斯的外語媒體皆不斷在法國、德國播送；伊朗國營西語媒體「HispanTV」也在中南美洲播送反美內容。該報告也分析了土耳其廣播電視公司（TRT）以德語、法語、西語產出的內容，發現土耳其廣播電視公司只是大量正面描寫土耳其的抗疫表現。

而中國、俄羅斯、伊朗的媒體則不同，皆推廣毫無根據的理論，例如武漢肺炎肇因於美國投放病毒等等。對此，這些爭議性的國營媒體否認他們正在進行大外宣，宣稱他們只是提出了非西方的觀點。

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