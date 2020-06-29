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港版國安法寒蟬效應先到 泛民派多人引退或流亡海外

近期傳出「港版國安法」將通過，而寒蟬效應也早已開始打擊香港泛民派。（彭博）

近期傳出「港版國安法」將通過，而寒蟬效應也早已開始打擊香港泛民派。（彭博）

2020-06-29 22:52:18

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」預計將在6月30日過關，並在7月1日在香港刊憲實施，近期更傳出，法案一通過，恐怕壹傳媒創辦人黎智英及香港眾志秘書長黃之鋒等7月1日就會被逮；寒蟬效應也早已開始打擊泛民派，近期陸續有泛民派元老或成員表態劃清界線或引退，甚至選擇流亡海外。

綜合外媒報導，「港版國安法」最快7月1日在香港實施，有消息人士表示，「港版國安法」旨在在防止、停止及懲罰分裂國家、顛覆國家、恐怖主義、勾結外國力量的活動，觸法者最高面臨無期徒刑，而非部分建制派人士聲稱的最高10年徒刑，且「該法不會只針對分裂和顛覆國家，國安法不是紙老虎」。

自中共企圖在兩會強推「港版國安法」開始，在香港造成的「寒蟬效應」也越來越嚴重，近期泛民派已有多名元老與成員陸續「表態」，先是被稱為香港「民主之父」、民主黨創黨主席李柱銘宣布與港獨、「攬炒」（玉石俱焚）劃清界線後，80歲的泛民派精神領袖、有「香港鐵娘子、香港良心」之稱的香港政務司首任司長陳方安生也宣布引退。

另外被稱為香港本土派「國師」、筆名為陳雲的時事評論家陳云根也在6月28日宣布退出社運界，此外，也有人選擇流亡海外，繼香港「本土民主前線」的黃台仰和李東昇後，30歲獨派領袖「香港獨立聯盟」召集人陳家駒也棄保潛逃，據稱已流亡英國。

而盛傳將列為逮捕首要目標的黎智英與黃之鋒近期也多次發現被有中國口音的人士跟監，對此，黃之鋒表示，他在存亡之際仍會號召「用盡一切辦法，守護我們所愛的香港」；黎智英也強調「會繼續待在香港，奮鬥至最後一天」，會繼續發行《蘋果日報》，直到發行的權利被奪走為止。

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