為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》英國通令學童9月返校上課 否則家長將受罰

英國政府預計強制義務教育階段學童9月強制返校，如果家長將孩子留在學校，將被處罰鍰。（法新社）

英國政府預計強制義務教育階段學童9月強制返校，如果家長將孩子留在學校，將被處罰鍰。（法新社）

2020-06-29 21:41:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國不少家長因擔憂武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而未將孩童送至學校，但教育部長威廉森（Gavin Williamson）今（29）日說，強制學童9月返校，如果家長未將孩子送回校園，將被處罰鍰。

綜合媒體報導，英國勞工黨領袖施凱爾爵士（Sir Keir Starmer）先前批評英國政府裝睡，對於重啟學校等議題不聞不問，也說政府缺乏相關配套措施。他接受《天空新聞》訪問說，「如果你能夠蓋夜鶯醫院，蓋醫院這件事是好事。你也可以設置臨時教室，你也可以接管圖書館跟社區中心。」

英國教育部長威廉森說，政府本週前會公布學童9月返校須知。他強調，「我們一直都小心翼翼，不過我們完全相信對1個孩子來說，學校是最好的地方。除非家長有好的理由，或者住居處武漢肺炎再爆發導致當地頒布禁令，不然9月孩童沒有返校，家長將受罰。義務教育時期的孩童須返校。」

在重起校園計畫前，英國部分小學生在本月初已返校，不過英國政府向家長保證，認為校園環境不安全的家長若未將學童送回校園讀書，不會受罰。本月11日約26％英國6年級學生返校；18日已有34%英國6年級學生返校。

教育不因疫情中斷，英國首相強森先前已承諾未來10年將積極改進學校設施，並擴建使用中教室。英國政府已確定進行10億英鎊（約新台幣366億元）的校園建設案，在明年9月預計啟動相關50個計畫。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
英國經濟怎麼救？首相強生：採「羅斯福新政」投資基建！
2020-06-29 18:22

英國經濟怎麼救？首相強生：採「羅斯福新政」投資基建！
英智庫警告強森︰不能再為經濟犧牲國安 應重擬對中政策
2020-06-29 16:13

英智庫警告強森︰不能再為經濟犧牲國安 應重擬對中政策
青春時光機 線上同學會隨時開喝

青春時光機 線上同學會隨時開喝
武漢肺炎》菲律賓再增350例 杜特蒂：有疫苗才開學
2020-05-26 18:43

武漢肺炎》菲律賓再增350例 杜特蒂：有疫苗才開學
武漢肺炎》南韓漸進開學 高三下週三率先返校上課
2020-05-05 17:14

武漢肺炎》南韓漸進開學 高三下週三率先返校上課
武漢肺炎》川普熱線敦促各州州長 考慮學年結束前重啟校園
2020-04-28 23:53

武漢肺炎》川普熱線敦促各州州長 考慮學年結束前重啟校園
國際今日熱門
2020-06-28 23:24

他瞄準非裔男嗆「那是下一個」 離譜美警遭火速開除

2020-06-28 23:27

全球唯一彩虹遊行在台北！ 外媒報導盛讚台灣防疫與平權

2020-06-28 23:54

疑趁歐洲防疫網攻醫院竊機密 歐盟執委會主席向習近平抗議

2020-06-29 00:15

婦人自英返中卻滯留香港機場15天 崩潰求助大使館

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播