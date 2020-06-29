武漢肺炎》英國通令學童9月返校上課 否則家長將受罰

英國政府預計強制義務教育階段學童9月強制返校，如果家長將孩子留在學校，將被處罰鍰。（法新社）

2020-06-29 21:41:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國不少家長因擔憂武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而未將孩童送至學校，但教育部長威廉森（Gavin Williamson）今（29）日說，強制學童9月返校，如果家長未將孩子送回校園，將被處罰鍰。

綜合媒體報導，英國勞工黨領袖施凱爾爵士（Sir Keir Starmer）先前批評英國政府裝睡，對於重啟學校等議題不聞不問，也說政府缺乏相關配套措施。他接受《天空新聞》訪問說，「如果你能夠蓋夜鶯醫院，蓋醫院這件事是好事。你也可以設置臨時教室，你也可以接管圖書館跟社區中心。」

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英國教育部長威廉森說，政府本週前會公布學童9月返校須知。他強調，「我們一直都小心翼翼，不過我們完全相信對1個孩子來說，學校是最好的地方。除非家長有好的理由，或者住居處武漢肺炎再爆發導致當地頒布禁令，不然9月孩童沒有返校，家長將受罰。義務教育時期的孩童須返校。」

在重起校園計畫前，英國部分小學生在本月初已返校，不過英國政府向家長保證，認為校園環境不安全的家長若未將學童送回校園讀書，不會受罰。本月11日約26％英國6年級學生返校；18日已有34%英國6年級學生返校。

教育不因疫情中斷，英國首相強森先前已承諾未來10年將積極改進學校設施，並擴建使用中教室。英國政府已確定進行10億英鎊（約新台幣366億元）的校園建設案，在明年9月預計啟動相關50個計畫。

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