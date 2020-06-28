波音737 Max明重新認證 防失速為重點測試項目

美國聯邦航空總署（FAA）和飛機製造商波音公司（Boeing）預計於週一（29日）對波音737 MAX客機重新進行認證飛行測試，並將持續3天。圖為波音737 MAX客機示意圖。（美聯社）

2020-06-28 22:34:38

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX客機在2018年10月及2019年3月發生空難，且2架飛機機齡都未超過半年，因此面臨全球停飛。今（28日）傳出，美國聯邦航空總署（FAA）和飛機製造商波音公司（Boeing）預計於週一（29日）對波音737 MAX客機重新進行認證飛行測試，並將持續3天。

《路透》報導，在經歷衣索比亞及印尼的墜機事故造成346人喪生後，波音737 MAX於2019年3月停飛，同時面臨數百起訴訟，再加上近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情導致市場對飛機需求嚴重下降，波音公司面臨了嚴重的企業危機，週一的飛行認證對其來說至關重要。

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據傳配有特殊測試儀器的737 MAX將在西雅圖附近的機場起飛，測驗內容為預先設計好的空中情境模擬，包含大坡度轉彎、觸地重飛等，途中穿越太平洋海岸線，當天會依據天氣狀況和其他影響因素調整航向；其中，測試過程將刻意觸發防失速系統（MCAS），因為737 MAX的防失速系統在2次事故中都發生故障。

波音公司在過去幾個月針對相關軟體、線路變更、文檔編制上都做了調整，在飛行模擬器中試飛數百小時，也自行進行多次實際彩排。若一切進行順利，聯邦航空總署需要批准新的飛行員訓練程序，波音737 MAX客機最快需等到9月方能復飛。

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