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聯合國座車上演活春宮 聯合國震驚展開調查

日前在以色列有一輛車身印著聯合國（UN）字樣的座車，遭目擊竟有一對男女疑似在「車震」，動作相當煽情。目擊者還將過程錄下PO網造成瘋傳。（圖擷取自推特）

日前在以色列有一輛車身印著聯合國（UN）字樣的座車，遭目擊竟有一對男女疑似在「車震」，動作相當煽情。目擊者還將過程錄下PO網造成瘋傳。（圖擷取自推特）

2020-06-27 22:48:50

〔即時新聞／綜合報導〕日前在以色列有一輛車身印著聯合國（UN）字樣的座車，遭目擊竟有一對男女疑似在「車震」，動作相當煽情。目擊者還將過程錄下PO網造成瘋傳，聯合國也在26日表示非常震驚，目前已展開調查，正在確認當事人身分。

根據《BBC》 報導，日前在以色列特拉維夫市（Tel Aviv）濱海一條大街上，有民眾目擊到一輛車身標註「UN」字樣的白色座車上演活春宮，並將過程錄下，這段長18秒鐘的影片就這樣在網路上造成瘋傳。影片中可見一名身穿性感紅色套裝的女子跨坐一名男子身上，並在男子私處上忘情搖晃，該輛座車的駕駛及副駕駛座都有人，似乎對後方發生的事完全不在意，接著就開車揚長而去。

這段影片引起熱議以後，也驚動了聯合國。聯合國26日表示非常震驚，相關單位已介入調查，指出該影片明顯與聯合國停戰監督組織（UNTSO）的人員有關，目前正在確認當事人身分，也會對其採取適當處置。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）的發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）也痛斥此一明顯帶有性暗示行為的事件，不論是雙方自願，或是性交易，在聯合國座車上發生這種事就是不當！

聯合國人員一旦被發現違反行為準則，除了受到紀律處分，未來可能也會遭遣返或是禁止參加維和行動。《BBC》 也指出，其實聯合國近年來爆發過多起性醜聞，人權觀察婦女權利成員海瑟巴爾（Heather Barr）就表示對於發生這種事並不感到意外，而且聯合國現在也要積極處理那些對人員性剝削、性虐待等指控，這才是更大的問題！

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