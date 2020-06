聯合國座車上演活春宮 聯合國震驚展開調查

2020-06-27 22:48:50

〔即時新聞/綜合報導〕日前在以色列有一輛車身印著聯合國(UN)字樣的座車,遭目擊竟有一對男女疑似在「車震」,動作相當煽情。目擊者還將過程錄下PO網造成瘋傳,聯合國也在26日表示非常震驚,目前已展開調查,正在確認當事人身分。

根據《BBC》 報導,日前在以色列特拉維夫市(Tel Aviv)濱海一條大街上,有民眾目擊到一輛車身標註「UN」字樣的白色座車上演活春宮,並將過程錄下,這段長18秒鐘的影片就這樣在網路上造成瘋傳。影片中可見一名身穿性感紅色套裝的女子跨坐一名男子身上,並在男子私處上忘情搖晃,該輛座車的駕駛及副駕駛座都有人,似乎對後方發生的事完全不在意,接著就開車揚長而去。

這段影片引起熱議以後,也驚動了聯合國。聯合國26日表示非常震驚,相關單位已介入調查,指出該影片明顯與聯合國停戰監督組織(UNTSO)的人員有關,目前正在確認當事人身分,也會對其採取適當處置。聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)的發言人迪雅里克(Stéphane Dujarric)也痛斥此一明顯帶有性暗示行為的事件,不論是雙方自願,或是性交易,在聯合國座車上發生這種事就是不當!

聯合國人員一旦被發現違反行為準則,除了受到紀律處分,未來可能也會遭遣返或是禁止參加維和行動。《BBC》 也指出,其實聯合國近年來爆發過多起性醜聞,人權觀察婦女權利成員海瑟巴爾(Heather Barr)就表示對於發生這種事並不感到意外,而且聯合國現在也要積極處理那些對人員性剝削、性虐待等指控,這才是更大的問題!

