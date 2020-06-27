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新華社駐澳記者不滿被拍擋鏡頭 見維安靠近閃人

澳洲總理莫里森昨天召開記者會，由於新華社女記者的隨行攝影師拍攝在場其他記者，一名澳媒記者也反拍兩人，新華社記者便阻擋對方而引起騷動。（圖擷自SBS）

澳洲總理莫里森昨天召開記者會，由於新華社女記者的隨行攝影師拍攝在場其他記者，一名澳媒記者也反拍兩人，新華社記者便阻擋對方而引起騷動。（圖擷自SBS）

2020-06-27 20:38:14

〔中央社〕澳洲總理莫里森昨天召開記者會，由於新華社女記者的隨行攝影師拍攝在場其他記者，一名澳媒記者也反拍兩人，新華社記者便阻擋對方而引起騷動，但兩人在維安靠近後旋即離去。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這起事件發生在澳洲國會的總理辦公室庭院，當時中國官媒新華社駐坎培拉記者白旭（Bai Xu）不滿澳洲「特殊廣播服務公司」（SBS）的攝影記者拍她。

這位澳媒攝影記者的鏡頭對準白旭，是因為現場有人聲稱她帶來的女性攝影師拍攝其他記者。發現被拍的白旭便上前伸手遮擋鏡頭，並告訴對方停止拍攝。

澳洲「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，騷動引起其他澳媒記者與警方的注意後，這兩名中國記者就迅速離開現場。

總理莫里森（Scott Morrison）的維安團隊隨即跟上，他們稍後指出，白旭持有永久記者證，但她帶來的女性攝影師沒有這項證件。

當被問到任職哪一個單位時，這名女性攝影師拒絕答覆。

諷刺的是，澳洲總理莫里森召開的記者會，觸及議題之一就是中國對外國的干涉。

當天稍早，澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organization, ASIO）和警方搜索新南威爾斯州勞工黨（Labor Party）議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）在雪梨的住家及辦公室。

莫索曼親北京立場長期以來就引人側目，連他的勞工黨同志都有所疑慮。莫索曼曾公開讚揚中國國家主席習近平在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間的「堅定」領導，甚至媲美澳洲自身的防疫作為。

這場搜索也再度凸顯澳洲有關當局有意重新針對中國顛覆澳洲政壇的指控採取行動，但也很可能導致中澳緊張關係更加惡化。

新華社女記者白旭（左）的隨行攝影師（右持相機者），被媒體發現在拍攝在場其他記者。（圖擷自SBS）

新華社女記者白旭（左）的隨行攝影師（右持相機者），被媒體發現在拍攝在場其他記者。（圖擷自SBS）

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